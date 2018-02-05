جوائز ضخمة في ختام مهرجان دبي للتسوق

قدم عرض "تسوق واربح" الذي أطلقته مجموعة مراكز التسوق في دبي العديد من الجوائز المذهلة للمقيمين والزوار في إمارة دبي. ومع اختتام العروض نهاية الأسبوع الماضي. كان المنشد الإماراتي أحمد بو خاطر والطفل زايد صاحب الثلاثة أشهر أبرز الفائزين في عروض "تسوق واربح" خلال النسخة من مهرجان دبي للتسوق.

والمنشد أحمد بوخاطر يقيم في الشارقة. وخلال بحثه عن مقاعد المسرح المنزلي المريحة قام بزيارة مركز تايمز سكوير خلال فترة عروض مهرجان دبي للتسوق.

وقال أحمد بو خاطر: آخر مرة ربحت بها كانت منذ 15 عاماً، وكانت قسيمة شراء بقيمة 150 درهماً، حيث إنني عادة لا أشارك في السحوبات ولكن صديقي أقنعني بملء جميع القسائم، وعلى الرغم من أنني حصلت على 51 قسيمة لكنني لم أكن أعتقد أنني سأفوز. وأضاف: أنا سعيد للغاية بهذه الجائزة. وسأستخدمها للاحتفال مع أطفالي والباقي سأستثمره في عملي الخاص.

وقالت ريبيكا أرنولد، المدير العام لمركز تايمز سكوير: أثبتت شراكتنا مع مجموعة مراكز التسوق في دبي أنها مفيدة وتضيف مزيداً من القيمة لعملائنا. ونعتقد أننا بمشاركتنا في عرض تسوق واربح عززنا تجربة المتسوقين لدينا.

أما الجائزة الثانية في السحب فحصل عليها الطفل الإماراتي زايد إبراهيم محمد المولود الذي قامت أمه فاطمة عباس بكتابة اسمه في قسيمة السحب. وقالت الأم: أنا سعيدة للغاية بهذه الجائزة التي لم أكن أتوقعها على الإطلاق، حيث إنني أشارك دائماً في سحوبات مهرجان دبي للتسوق ولم أكن محظوظة من قبل! ولكن هذا العام شاركت باسم طفلي البالغ من العمر ثلاثة أشهر وبالتأكيد كان اسم زايد هو تميمة حظي في هذا السحب".

وشهدت الحملة التي أطلقتها مجموعة مراكز التسوق في دبي زيادة كبيرة في عدد المتسوقين خلال المهرجان. وقالت ليلى سهيل، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: فخورون بنجاح حملة تسوق واربح، ويعود هذا النجاح إلى العروض المذهلة التي قدمناها والدعم المستمر من المراكز التجارية المشاركة.

وتم تصميم العروض والحملات الترويجية للاستفادة بأكبر قدر من التنوع الديموغرافي في إمارة دبي. ودائماً ما نسعى جاهدين لتقديم فرص ربح كبيرة وتعزيز تجربة التسوق الخاصة بعملائنا. وأضافت: نجاح حملة "تسوق واربح" يؤكد حقيقة أن دبي هي بالفعل وجهة التجزئة في المنطقة.