19% نمو أعداد السياح في رأس الخيمة خلال 2017

واصلت إمارة رأس الخيمة تحقيق أرقام قياسية في أعداد السياح الزائرين للإمارة، حيث زاد عددهم خلال العام الماضي بنسبة 19%، وسط ارتفاع ملموس في أعداد الزوار القادمين من الأسواق الناشئة.

وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن السوق المحلي السياحي ظل المصدر الأبرز بالنسبة للسياحة في رأس الخيمة، إذ بلغت حصته 50% تقريباً من زوار الإمارة في عام 2017، كما سجلت أعداد الزوار القادمين من الأسواق الدولية نمواً واضحاً خلال العام الماضي.

وأضاف: شكلت ألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والهند على التوالي أكبر الأسواق بالنسبة للإمارة، حيث شهدت أعداد الزوار القادمين من روسيا نمواً نسبته 79% مقارنة مع عام 2016، وسجلت أعداد الزوار من المملكة المتحدة نمواً نسبته 16.8%، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع عدد وكالات السياحة في المملكة المتحدة التي تستقطب السياح البريطانيين إلى الإمارة.

الأسواق الناشئة

وأضاف: سجلت الهيئة خلال العام 2017 نمواً ملحوظاً في أعداد السياح القادمين من الأسواق الناشئة، لا سيما بلدان أوروبا الشرقية، إذ ارتفعت أعداد السياح البولنديين بنسبة 160% مقارنة مع 2016، بينما شهد عدد الزوار القادمين من جمهورية التشيك ارتفاعاً نسبته 51%، ويأتي النمو القوي في أعقاب الشراكات الاستراتيجية المتواصلة والاتفاقيات التي عقدتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مع وكالات السياحة في هذه الأسواق.

وأشار إلى أن النمو الكبير لعدد السياح مقارنة بالعام الماضي يأتي ليعزز تفاؤلنا ببلوغ هدفنا المنشود باستقطاب مليون زائر بحلول نهاية عام 2018، و2.9 مليون بنهاية 2025.

معدلات متنامية

وتسلط معدلات الطلب المتنامية الضوء على أهمية توفير المزيد من الغرف الفندقية، حيث تستهدف الهيئة تعزيز المحفظة الحالية من 5400 إلى أكثر من 10 آلاف غرفة بنهاية 2020.

وينطوي تنويع خيارات الإقامة على القدر نفسه من الأهمية، ولذلك بادرت الهيئة مؤخراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "اير بي ان بي" لتنظيم وتحسين منازل العطلات بهدف ضمان توفير خيارات الإقامة عالية الجودة للسياح. كما نعمل عن كثب إلى جانب المعنيين بقطاع السياحة والسفر لاستقطاب العلامات الفندقية وخيارات الإقامة المناسبة لدعم النمو المستدام بالإمارة.

وتابع: قمنا بتحديد 3 فئات رئيسية من السياح فضلاً عن السياح التقليديين الراغبين بالتمتع بأشعة الشمس الدافئة والشواطئ الرملية، وتتضمن هذه الفئات عشاق المغامرات والحريصين على استكشاف الثقافات والباحثين عن تجربة مفعمة بالاسترخاء والرفاهية، وبينما نتطلع قدماً لعام 2018، من الأهمية أن تتوفر لدينا العروض الفندقية والسياحية المتميزة لمواصلة تعزيز جاذبية الإمارة لهذه الفئات.

منتجات سياحية

ومن أبرز مجالات النمو التي شهدتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في عام 2017، تطوير منتجاتها السياحية المخصصة للمغامرين في جبل جيس وحوله. فقد حصدت تجربة "فيا فيراتا" في جبل جيس أعلى التصنيفات على موقع "تريب أدفايزر" بين المعالم العديدة التي توفرها الإمارة، إذ استقطبت الآلاف من عشاق المغامرة في غضون 6 أشهر من انطلاقها.

وعلاوة على ذلك، حظيت مسارات المشي والتسلق في أعلى الجبل بإشادة واسعة كأفضل التجارب وأكثرها تشويقاً على مستوى الدولة، إذ تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة لجائزة "أفضل ابتكار للعام" التي تمنحها "جوائز سياحة المغامرات". ويجري حالياً العمل على تشييد مخيم جبلي فاخر في عام 2018، إضافة إلى مسارات مخصصة لركوب الدراجات والمشي.

خيارات سياحية

وأكد مطر، صبّت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تركيزها أيضاً على تعزيز خيارات المعارض والمؤتمرات والاجتماعات والحوافز التي توفرها عبر استضافة عدد من أبرز الفعاليات السياحية مثل الدورة 67 لمؤتمر "رابطة السفر الألمانية" في ديسمبر 2017، إضافة إلى "المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي" الذي ستستضيفه الإمارة للمرة الأولى في أبريل 2018.

واستضافت الإمارة مجموعة أخرى من الفعاليات البارزة بهدف تعزيز أعداد زوارها، بما فيها أكبر عرض للألعاب النارية على مستوى العالم في "جزيرة المرجان" احتفالاً برأس السنة الميلادية الجديدة.