تلقى «البيان الاقتصادي» هذا التساؤل من أحد القراء: هل سيتحمل السياح الضريبة؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن السياحة تعدّ من أهم مصادر الدخل في الإمارات، وأنه يتعين على السياح تحمّل ضريبة القيمة المضافة في نقاط البيع، إلّا أننا قد حرصنا على ألا تشكّل عبئاً على جميع المستهلكين، عبر اعتماد نسبة ضريبية منخفضة عالمياً.

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