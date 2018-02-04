مصنع بـ100 مليون درهم في «كيزاد»

افتتحت شركة الخليج للطباعة والتغليف رسمياً عمليات مصنعها الجديد بمدينة خليفة الصناعية «كيزاد» في أبوظبي باستثمارات 100 مليون درهم.

ويوفر المصنع فرص عمل لأكثر من 500 شخص عندما يعمل بطاقته الكاملة، وهو مجهز بأفضل أجهزة الطباعة والتغليف في العالم، مثل معدات الطباعة من «هيدلبيرغ»، ومعدات الطوي والتقطيع من «بوبست»، والعديد من أرقى الماركات المتخصصة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إن الموقع الاستراتيجي لمدينة خليفة الصناعية والخدمات المميزة التي تقدمها موانئ أبوظبي تتيح لشركة الخليج للطباعة وشركائها تحقيق المزيد من النمو والتوسع.

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