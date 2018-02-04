التوزيعات تنعش تداولات الأسهم

أظهر استطلاع «البيان الاقتصادي» أن عينة كبيرة من القراء تتوقع أن تسهم توزيعات الأرباح السنوية في إنعاش تداولات الأسهم وزيادة زخم وسيولة الأسواق.

وكشف الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة عن أن 51% يعتقدون أن التوزيعات ستنعش التداولات، بينما رأى 49% أنها لن تسهم بشكل كبير في إنعاش الأسواق، فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر» أن 68% قالوا: نعم لإنعاش التداولات من خلال التوزيعات، و32% قالوا: لا، بينما جاء استطلاع «فيسبوك» مختلفاً، حيث توقع 51% ألا تسهم التوزيعات في إنعاش الأسواق، بينما توقع 49% من العينة أن تنعشها.

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