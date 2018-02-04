الثقة العالمية في الإمارات تعزّز النمو المستدام

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن الثقة المتنامية بدبي والإمارات على المستويين المحلي والعالمي، تعد بتحقيق مزيد من التقدم في مسيرة الاقتصاد الوطني بشكل عام، والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص، موضحاً أن ثقة المنتجين والمستهلكين بالسياسات التنظيمية والمعايير ستكون المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي في المستقبل.

وأضاف أن الخطط الحكومية الطموحة الرامية إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا تقتصر على اعتماد مسرعات لدفع عجلة النمو في القطاعات المحلية فقط، بل أصبحت معنية بصياغة رؤية عالمية لتوحيد الجهود الدولية، وإطلاق المبادرات التي تسهم في الارتقاء بحياة الشعوب، وتحقق تطلعات الأجيال الجديدة في مستقبل أكثر استقراراً وعدالة.

ونوّه المنصوري، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2018 لاعتماد مبادرات 2018 - 2021، بالزخم المتنامي الذي تحظى به مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، منذ إطلاقها في عام 2013 مروراً بتحديث استراتيجية المركز في عام 2017 حتى اليوم.

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