«الضرائب» تدعو «الأعمال» إلى استكمال سجلاتها

دعا خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، قطاعات الأعمال المسجلة لدى الهيئة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة التي انتهت فترتها الضريبية الأولى بنهاية يناير 2018، إلى الاستعداد لتقديم إقراراتها، موضحاً أنه يجب تقديم هذه الإقرارات بحد أقصى 28 الجاري.

وأكد البستاني أهمية الاستعداد المبكر لتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترات الزمنية المحددة لكل فترة ضريبية، موضحاً أن الهيئة قامت خلال يناير ببعض التعديلات الاستثنائية للفترة الضريبية الأولى الخاصة بالخاضعين لـ«المضافة»، لتكون أكثر مرونة مع القطاعات المتنوعة التي تشملها الضريبة، شملت تمديد الفترات الضريبية التي مدتها شهراً إلى ثلاثة شهور لبعض الأعمال، وذلك لأول فترة التطبيق من العام الحالي فقط، على أن تكون الفترات الضريبية شهرية بعد ذلك لهذه الأعمال.

وأوضح أنه تم تعديل الفترة الضريبية الربع سنوية التي كان مقرراً أن تنتهي الفترة الأولى منها بنهاية يناير الماضي أو بنهاية فبراير الحالي، ليتم دمجها بالفترة الثانية، وبذلك تكون الفترة الأولى فقط لبعض هذه الأعمال أربعة شهور، ولبعضها الآخر خمسة شهور، على أن تكون الفترات الضريبية ربع سنوية بعد انتهاء الفترات الضريبية الأولى الاستثنائية، مشيراً إلى أن الأعمال التي كانت فترتها الضريبية الأولى 3 شهور تنتهي مارس المقبل، فلم يتم إجراء أي تعديلات عليها.

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