79 مخالفة و1476 شكوى خلال الشهر الأول لضريبة القيمة المضافة

أكد محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أن عدد شكاوى المستهلكين المرتبطة بضريبة القيمة المضافة خلال شهر يناير بلغت 1476 شكوى. مشيراً إلى أن الدائرة خالفت 79 منشأة تجارية عاملة رفعت أسعار المنتجات بمبالغ تفوق نسبة ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.

وأوضح لوتاه أن المخالفات التي سجلتها الدائرة شملت متاجر ومنافذ بيع للتجزئة ومطاعم ومنشآت خدمية أيضاً، وتمت مخالفة كل منشأة وفق القوانين الناظمة لآليات العمل التجاري في دبي مع إعادة تصحيح أسعار كل منها.

ولفت لوتاه إلى أن اقتصادية دبي استدعت خلال شهر يناير مسؤولي 213 منشأة تجارية للتحقق منهم حول شكاوى رفع أسعار استغلالاً للضريبة، موضحاً التراجع التدريجي الذي شهدته الشكاوى اليومية منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بفضل تزايد الوعي في مجتمع الأعمال بالممارسات التجارية الخاصة بالضريبة وفي مقدمتها البيانات المطلوبة في الفواتير المقدمة للمستهلك، مشيراً إلى أن الشكاوى تعكس من جانب آخر ارتفاع وعي المستهلك بحقوقه وواجباته، مشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي إثر مبادرة اقتصادية دبي لتنظيم حملات توعوية واسعة ومكثفة من خلال زيارات ميدانية للمنشآت التجارية في الأسواق المحلية بهدف توعية التجار بكل الجوانب المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وقام فريق إدارة حماية الأعمال في الدائرة بشرح الاشتراطات العامة لمزاولة الأعمال في الإمارة، بالإضافة إلى التركيز على التعليمات والاشتراطات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن السياسات والقوانين الخاصة بالضريبة. وقد أثمرت الزيارات الميدانية للمحال التجارية نتائج إيجابية إذ عكست الجانب التوعوي ودعم اقتصادية دبي للتجار والمستثمرين من خلال التواصل المباشر.

ودعا لوتاه أصحاب المنشآت التجارية إلى عدم التلاعب في الأسعار أو التلاعب في نسبة الضريبة التي تشكل أكثر من 5 % في أسعار المنتجات أو الخدمات، مؤكداً أهمية حرص على التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار.