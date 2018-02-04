«أراضي دبي» تبرم اتفاقية للترويج العقاري الدولي

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توصلها إلى اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية عينت فيها شركة «ميداليون أسوسيات» لتقوم بدور أمين الترويج العقاري الدولي.

وقع الاتفاقية بالنيابة عن أراضي دبي سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بصفته مدير عام الدائرة، ووقعها عن شركة «ميداليون أسوسيات»، مسعود العور رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، وبحضور عدد من كبار موظفي الدائرة والشركة، إلى جانب ممثلين عن شركاء الدائرة.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إننا نولي أهمية بالغة للترويج للسوق العقاري، لا سيما وأن المستثمرين الأجانب يسجلون مستويات عالية من الإقبال على الاستثمار في دبي. وعلاوة على ذلك، تزخر وجهات الترويج العقاري من مختلف المدن العالمية بأعداد هائلة من المستثمرين الذين يبحثون عن أفضل الوجهات الاستثمارية حول العالم، ومن المؤكد أن دبي قادرة على تحقيق طموحاتهم، خاصة على ضوء وجود الخيارات الاستثمارية المتنوعة في الإمارة».

وبموجب البنود التي تشتمل عليها الاتفاقية، ستقوم الشركة بدور أمين الترويج العقاري - الدولي، لتساعد الدائرة في مهمتها الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عالميًا، لتكون إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الجذابة التي يمكن للمستثمرين من مختلف الجنسيات الحصول عليها في سوق دبي العقاري.

تعاون

وقالت ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام، رئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «جاءت هذه الاتفاقية من منطلق حرصنا على تقوية أواصر التعاون بين مجموعة مختارة من العاملين في مجال الترويج العقاري في عدد من الدول، بهدف استقطاب المستثمرين من الجهات المحلية والخارجية للاستثمار في دبي. ونحن واثقون من أن اتفاقيتنا مع شركة «ميداليون أسوسيات» ستساعدنا على تحقيق هذه الأهداف».

وأضافت: في التقرير السنوي الأخير للعام 2017، سجل المستثمرون المواطنون والخليجيون والعرب والأجانب 53 ألف صفقة استثمارية، زادت قيمتها على 107 مليارات درهم وقام بها 39,480 مستثمرًا، أن هذا التنوع الواسع لجنسيات المستثمرين يعني أن سوق دبي يحظى بجاذبية تغطي كافة أنحاء العالم كما أن ثقة المستثمرين تزداد رسوخاً بفضل السياسات الاستثمارية الحكيمة التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وستسهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز الترويج العقاري في الدولة، وتشجيع الاستثمار من قبل المستثمرين من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال قيام شركة «ميداليون أسوسيات» بخدمات أمين الترويج العقاري الدولي في عدة مدن عالمية مختارة، بما في ذلك خدمات الرد على الاستفسارات والاستعلامات، والخدمات المتخصصة التي تساعد على جذب الاستثمارات وتعريف المستثمرين بالخدمات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين من شتى أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، ستقدم الشركة الدعم لأراضي دبي من خلال المشاركة في المعارض والورش الخارجية للترويج العقاري التي تنظمها الدائرة وشركاؤها في أرجاء مختلفة من العالم.

فرص

وقال مسعود العور رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «ميداليون أسوسيات»: بما أننا أمين الترويج العقاري الدولي لأراضي دبي، سنعمل على زيادة التوعية بالفرص العقارية المتاحة في دبي للمستثمرين، والالتزام بالنظم والتشريعات، وتقديم المساعدة لهم باللغات المفضلة، وتوفير البرامج واللقاءات الإرشادية. ويقوم نهجنا على إيجاد منصة للمستثمرين العقارين، حيث يشعرون معها بالتشجيع والأمان والحماية.

وأضاف مسعود العور: نحن متحمسون جداً لتحمل المسؤولية والمساهمة في الخطة الترويجية 2018 لدائرة الأراضي والأملاك لتنمية القنوات الاستثمارية الدولية للعقارات، والمحافظة على مساهمتها الفعالة. إنني على يقين من أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الأساس لتحويل رؤية مدينة دبي الذكية وحكومتها عام 2020.

يشار إلى أن «ميداليون أسوسيات» تعد شركة استشارية في مجال الاستثمار العقاري، وتمتلك شبكة أعمال عالمية. وتشمل خدماتها الاستشارية إدارة الأصول وتطوير المشاريع وهياكل الاستثمار المبتكرة.