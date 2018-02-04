تدشين مصنع بـ 100 مليون درهم في «كيزاد»

افتتحت شركة الخليج للطباعة والتغليف، التابعة لشركة الخط لإنتاج العلب بدولة الكويت، رسمياً عمليات مصنعها الجديد بمدينة خليفة الصناعية «كيزاد» في أبوظبي.

وتبلغ قيمة استثمار المصنع الجديد المجهز بأحدث المعدات والأجهزة 100 مليون درهم ويقع في قلب مجمع الأغذية والتعبئة بمدينة خليفة الصناعية. وسيوفر المصنع فرص عمل لأكثر من 500 شخص عندما يعمل بطاقته الكاملة، وهو مجهز بأفضل أجهزة الطباعة والتغليف في العالم مثل معدات الطباعة من هيدلبيرج، معدات الطوى والتقطيع من بوبست، والعديد من أرقى الماركات الأخرى المتخصصة في هذا المجال.

وعبّر الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، عن سعادته لاختيار العديد من أبرز الشركات مثل شركة الخليج للطباعة والتغليف مدينة خليفة الصناعية مقراً لها لتوسيع عملياتها وتصدير المنتجات والخدمات للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال: «الموقع الاستراتيجي لمدينة خليفة الصناعية والخدمات المميزة التي تقدمها موانئ أبوظبي تتيح لشركة الخليج للطباعة والتغليف وشركائها، هافي وماكدونالدز، تحقيق المزيد من النمو والتوسع، مستفيدة من المنافع العديدة التي يوفرها مجمع الأغذية والتعبئة في مدينة خليفة الصناعية».

منتجات

وتعتبر شركة الخليج للطباعة والتغليف المزود الحصري لعلب الكرتون لعلامة ماكدونالدز، إضافة إلى العديد من العلامات التجارية الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط. وبدءاً من هذا العام، فإن جميع منتجات التعبئة التي تستخدمها مطاعم ماكدونالدز بدولة الإمارات وسلطنة عمان ستتم طباعتها في مصنع الشركة الجديد بمدينة خليفة الصناعية. وتقوم شركة هافي بإدارة عمليات مواد التعبئة لماكدونالدز في العالم، وهي شركة متخصصة بإدارة سلسلة الموردين وخدمات التعبئة والخدمات اللوجستية وإعادة التدوير وإدارة النفايات.

وسيطرح المصنع الجديد منتجات الطباعة والعلب المطبوعه القابلة للطي أو غيرها للعديد من كبرى العلامات التجارية بدولة الإمارات إضافة إلى عدد من الأسواق في المنطقة والعالم من بينها المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا. وستتم أعمال التصدير والاستيراد من خلال ميناء خليفة التابع لموانئ أبوظبي، أول ميناء شبه آلي في المنطقة.

توسع

وقال محمد أبوخالد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للطباعة والتغليف: «يمثل المصنع الجديد للشركة بمدينة خليفة الصناعية المحور الأساس لاستراتيجية التوسع. وتتيح لنا مدينة خليفة الصناعية ذات الموقع الحيوي بين أبوظبي ودبي والمجاورة لميناء خليفة الكثير من المنافع من بينها سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية والبنية التحتية المتطورة ودعم العملاء المتخصص وغيرها من المزايا الأخرى. ونتطلع من خلال المصنع الجديد إلى مواصلة خدمة هافي وماكدونالدز والعديد من العلامات التجارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الارتقاء بكفاءة الأداء و التسهيلات المتوفرة في هذا المكان».

وتنضم شركة الخليج للطباعة والتغليف إلى العديد من كبرى العلامات التجارية من المنطقة والعالم العاملة في مجال الصناعات الغذائية ومكملاتها والتي اتخذت من مدينة خليفة الصناعية، مقراً لعملياتها مثل الشركة الوطنية للمواد الغذائية والشركة البرازيلية للمنتجات الغذائية.

حضور

حضر حفل التدشين كبار التنفيذيين من موانئ أبوظبي وشركة الخليج للطباعة والتغليف، إضافة إلى ممثلين عن شركة ماكدونالدز وشركة هافي. وخلال هذا الحدث، تمت إزاحة الستار عن هوية العلامة التجارية الجديدة لشركة الخليج للطباعة والتغليف.