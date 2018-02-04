رأس الخيمة تطلق برنامج التحول المحاسبي «ريادة»

أطلقت دائرة المالية برأس الخيمة المرحلة الأولى من برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي "ريادة" بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، تنفيذاً لتكليف المجلس التنفيذي بالإمارة، والذي سيكون له الأثر على تطوير كفاءة إدارة المال العام وتعزيز مستوى الشفافية والمحاسبة وتوفير معلومات مالية لدعم صناع القرار.

وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي بمقر الدائرة: تسعى حكومة رأس الخيمة إلى تطوير أنظمتها المالية وفقاً لأحدث المعايير الدولية وبما يواكب توجهات دولة الإمارات وذلك من خلال دعم مباشر من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة عضو المجلس الأعلى، وولي عهده سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، حفظهم الله، للمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز مستوى التنافسية التي تسعى لها القيادة في إمارة رأس الخيمة.

وأكد يوسف علي مدير عام دائرة المالية برأس الخيمة، أن الدائرة مستمرة في جهودها المتواصلة بناء على رؤى واستراتيجيات محددة بهدف تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي في معظم الجهات الحكومية والعمل على تبادل مختلف المعارف والخبرات المكتسبة.

وأوضح الدكتور أحمد سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، أن الهيئة ستستمر في توفير التقنيات والأنظمة التي تدعم متطلبات الشراكة لبرنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بشكل أمثل.