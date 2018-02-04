أداة مهمة تساعد في إدارة مخاطر الأسواق المالية

قال ديفيش مامتاني مدير المخاطر المالية ورئيس قسم الاستثمارات والاستشارات في شركة العصر للوساطة المالية، إن عقود ناسداك دبي المستقبلية أداه هامة تساعد في إدارة مخاطر السوق المالية إذا تم استخدامها بحكمة، مشيراً إلى أن إدراج مزيد من عقود العقود يوفر فرصة فريدة للمستثمرين الدوليين والإقليميين للاستفادة من تحركات السوق، حيث يتيح تداول العقود الآجلة للمستثمرين شراء مراكز تقوم بتغطية أي مراكز أخرى مكشوفة حالياً في السوق، إما عن طريق زيادة وإما تقليل تعرضهم لتقلبات الأسهم الأساسية. فمثلاً؛ إذا قام المستثمر بشراء سهم معين على المدى الطويل، وحدث انخفاض في سعر هذا السهم فإن بيع العقود الآجلة يقوم بتعويض الخسارة في قيمة المحفظة الاستثمارية.

وتابع: علاوة على ذلك، يمكن للمستثمرين الآن وضع الصفقات على كلا الجانبين من المُعادلة، إما عن طريق الشراء على المدى الطويل وإما القصير، فإذا كان الشخص يريد أن يتخذ مركزاً على المدى القصير فلا يمكنه فعل ذلك إلا في العقود الآجلة أو عقود الخيارات المالية، وبالتالي فإن أكبر فائدة من العقود الآجلة في ناسداك هي قدرتها على إعطاء خيارات عديدة للمستثمر أو التاجر لتنفيذ جميع أنواع الاستراتيجيات، كما تمكنه من الاستفادة من الرفع المالي.

وأوضح مامتاني أن العقود الآجلة لأسهم ناسداك ستمكن غير المواطنين في دولة الإمارات من اتخاذ مراكز سوقية قصيرة وطويلة الأجل في الوقت نفسه، كما أن المستثمرين المحليين سيستفيدون كون السوق الفورية لا تمكنهم من اتخاذ مراكز قصيرة الأجل، مبيناً أن سوق المشتقات العالمي أكبر بكثير من السوق الفورية ما يساعد في زيادة السيولة وتطوير السوق المالي بشكل عام، حيث إن إضافة العقود الآجلة لأي سوق تترك أثراً إيجابياً لجميع أنواع المشاركين في السوق، كما أن مستثمري التجزئة والمؤسسات سيتمكنون من خلق استراتيجيات التداول حسب الطلب لأدوات مختلفة من الأسهم، وسيكون لهذه الخطوة أثر إيجابي كبير على السوق المالي في الإمارات.

وأوضح أن ناسداك دبي تتيح الاستثمار في العقود المستقبلية للسهم الواحد لفترة زمنية تتراوح بين شهر أو شهرين أو 3 أشهر، والوصول إلى شركات رائدة في قطاعات البنوك والاتصالات والنقل والدعم اللوجستي والعقارات.