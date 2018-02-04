عقـود المؤشرات خطوة لتنويع المنتجات والفرص الاستثمارية

أثني محللون وخبراء على خطوات بورصة ناسداك دبي لإطلاق ثلاثة عقود للمؤشرات، خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرين إلى أنها ستسهم في توفير مجموعة متنوعة من المنتجات والفرص الاستثمارية الجديدة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد المحليين والإقليميين والأجانب.

وفى العام الماضي، أعلنت ناسداك دبي إبرام اتفاقيات مع إم إس سي آي وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، التي بموجبها ستطلق البورصة عقوداً مستقبلية على مؤشرات أسهمها.

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث لدى شركة «أمان» للخدمات المالية، إن إطلاق عقود المؤشرات، خلال الفترة القادمة يعتبر تطوراً لأسواق المال الإماراتية، حيث تظهر بروز نوع جديد من الاستثمارات من المتوقع أن يلقى إقبالاً كبيراً من جانب الأفراد والمؤسسات.

وأضاف: ستستهم عقود المؤشرات في أحداث تعاون أكبر بين الأسواق الإماراتية ما سيعطي دفعة أكبر للنشاط، كما ستعمل كذلك على اجتذاب مستثمرين أجانب ومؤسسات عالمية.

وقال إياد البريقي المدير التنفيذي لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن عقود المؤشرات تشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية إلى جانب فتح باب إضافي للاستثمار في المشتقات، مشيراً إلى أن إطلاقها في أسواق الإمارات يعد بمثابة خطوة إيجابية ودلالة على النمو في أسواق الإمارات، لا سيما أنها أداة مالية متعارف عليها عالمياً.

وبين البريقي أن التداول على عقود المؤشرات يتم باستخدام الرفع المالي للسماح لشريحة من المتداولين بالتداول بمؤشر السوق نفسه بيعاً وشراء عبر توقع حالة معينة للمؤشر كشراء عقود آجلة إذا كنّا نتوقع ارتفاع السوق والعكس وبالاستطاعة تحقيق أرباح عالية.

وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن تلك الآلية تهدف إلى تنويع الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب من الأفراد المؤهلين وكذلك للمؤسسات الاستثمارية، وتعتبر بمثابة خطوة سباقة على المستويين المحلى والإقليمي.

وأضاف: سعى كل من سوق دبي المالي وسوق ناسداك دبي في خطوة تكاملية، لتوفير التنوع المطلوب في أسواق المال لدعم التداول وإتاحة فرص الاستثمار من خلال استخدام مؤشر سوق دبي المالي في أداه للعقود الآجلة، يتم تداولها في سوق ناسداك للعقود الآجلة، حيث إن مؤشر دبي يعكس حركة وأداء مجموعة رائدة من الأسهم المدرجة تتضمن قطاعات العقارات والاتصالات واللوجستيات والتأمين والبنوك والخدمات المالية.

وأوضح القصبي أنه من خلال المعلومات المتوفرة سيكون بمقدور كل شركات الوساطة المرخصة في السوق التقدم للحصول على عضوية سوق العقود الآجلة لناسداك دبي، وسوف يتاح التداول للأفراد المؤهلين والمؤسسات المالية في وقت لاحق من هذا العام.