حامد علي: منتجات إضافية في السوق خلال أسابيع

قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، البورصة المالية العالمية في الشرق الأوسط، إن سوق العقود المستقبلية والآجلة في دبي شهد نمواً مطرداً في العام الماضي، من حيث المشاركة أو عدد العقود الجديدة المضافة.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: سينصب تركيزنا في العام 2018 على بناء مزيد من الشراكات والسعي نحو إقامة شراكات جديدة محلياً وإقليمياً مع إضافة منتجات جديدة لتلك السوق الأخذة في النمو لتلبية طلبات المستثمرين من المؤسسات والأفراد على السواء.

وأشار إلى أن ناسداك دبي نجحت مؤخراً في إضافة عقود مستقبلية لمجموعة «جي أف إتش» البحرينية، حيث تعد أول شركة غير إماراتية تطرح البورصة عقوداً مستقبلية على أسهمها، مشيرة إلى أن المجموعة قامت بإدراج ثانوي لأسهمها في سوق دبي المالي، حيث كانت أسهمها الأكثر تداولاً من حيث القيمة مقارنة بأي شركة أخرى في عام 2017.

وتابع قائلاً: على مدى الأسابيع القليلة القادمة سنقوم بإدخال العقود الآجلة للمؤشرات مع منتجات إضافية تأتي إلى السوق على مدار العام الحالي، حيث من المقرر طرح 3 مؤشرات جديدة للمشتقات في الربع الأول من العام الجاري، ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، ومن المتوقع أن تجذب المزيد من المشاركة الدولية والإقليمية في الأسواق المالية المحلية.

وبين أن المؤشر الأول سيتم من خلاله استخدام المؤشرات الإقليمية لـ «إم إس سي آي» لإصدار منتجات المشتقات، ليجري تداولها في منصة «ناسداك دبي» للمشتقات، ما سيتيح تسهيل مضاعفة المحفظة الاستثمارية والتحوط من جانب مستثمري الصناديق الدولية الذين يملكون استثمارات في الإمارات، كما ستقدم المنتجات فرصاً جديدة جذابة إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وأوضح أن المؤشر الثاني والثالث خاص بتداول عقود آجلة مرتبطة بالمؤشر العام لسوقي دبي وأبوظبي الماليين في سوق العقود الآجلة التابعة لـ «ناسداك دبي»، ما سيسهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار أو التحوط، علاوة على تحقيق المكاسب من جراء تحركات المؤشر صعوداً وهبوطاً.

وقال إن البورصة تستهدف الانتقال إلى المرحلة المقبلة من النمو وتقديم عقود المؤشرات المستقبلية بعد أن نجحت إتمام العام الأول من تداول عقود الأسهم المفردة المستقبلية في منصة المشتقات والتي تضم حالياً أسهم 17 شركة، مبيناً أن «ناسداك دبي» لديها حالياً منتجات متنوعة تضم أسهماً عادية ومشتقات وسندات وصكوكاً.

وأشار إلى أن هذا النجاح جاء بدعم من الشركاء وهم: «شعاع كابيتال»، و«مينا كورب»، و«المتكاملة للأوراق المالية»، و«مباشر»، والرمز، والذين كان لهم دور رئيسي في دفع عجلة نمو سوق العقود الآجلة.