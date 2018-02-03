دبي تستمر في الإدهاش بمناطق جذب عالمية المستوى

تستمر دبي في إدهاش العالم وإبهاره من خلال إطلاق مناطق جذب جديدة مذهلة ومشاريع عالمية المستوى.

وبإطلاقها أطول خط تزحلق بالحبال في العالم وافتتاح برواز دبي، ومبنى ذا أوبوس، إحدى لمسات الراحلة زها حديد نحو الكمال، تعد دبي المشهد لعام شديد الإثارة في 2018 .

وبتوفيرها أسباب الترفيه للباحثين عن الإثارة وعشاق الثقافة على حد سواء فضلاً عن مجموعة من الأنشطة للعائلات تواصل دبي إبهار العالم بمعالم جديدة جذب جديدة مذهلة ومشاريع تطويرية من المستوى العالمي، وفقاً لتقرير نشره موقع «أي تيربو نيوز» العالمي.

والبرواز معلم معماري يختزل ماضي المدينة وحاضرها ومستقبلها ويوفر إطلالة 360 درجة على المدينة. فيما يشكل الجسر منصة مراقبة توفر مناظر لدبي القديمة شمالاً ودبي الجديدة جنوباً.

ويبدأ الزوار رحلتهم من خلال التعرف على تاريخ دبي في معرض الماضي مع إسقاطات تصور حياة البدو والجمال ورمال الصحراء.

ومن المقرر أن يطلق أطول فندق في العالم في الربع الأول من 2018 في دبي سيكون هناك 528 غرفة تنتشر حتى الطابق الـ 75 وستبلغ 356 متراً وسيكون فندق جيفورا أطول بثلاث مرات من بيغ بن لندن وأطول بـ 56 متراً من برج ايفل، ويساوي تقريباً طول ثلاث ملاعب كرة القدم. بالإضافة إلى افتتاح «إكس لاين» في دبي مارينا والذي يعد أطول خط للتزحلق في بالحبال في العالم. وفندق «ذا أوبوس» إحدى لمسات زها حديد نحو الاكتمال، وأول فندق مستدام ولا مير المشروع الشاطئي الجديد.