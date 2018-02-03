تلقى «البيان الاقتصادي» التساؤل التالي من أحد القراء.. هل تعتزم الإمارات تطبيق ضرائب أخرى الفترة المقبلة؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأنه يجري استكشاف خيارات ضريبية أخرى وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية موضحةً أن هذه الخيارات لا تزال قيد التحليل والدراسة . واستبعدت أن يتم تطبيق أي ضرائب أخرى في المستقبل القريب، وأنه لا تتم دراسة فرض ضريبة على دخل الأفراد.

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