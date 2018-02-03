الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشّر الحرية الاقتصادية

حلّت الإمارات في المركز العاشر عالمياً والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية 2018 الصادر أمس عن مؤسسة هيرتيج و«وول ستريت جورنال» الذي ضم 180 دولة متقدمة على دول كثيرة منها الدانمارك والسويد وتشيلي.

وأوضح التقرير أن مجموع نقاط الإمارات 77.6 جعل منها عاشر أكثر الاقتصادات حرية في مؤشر 2018 حيث زاد رصيد نقاطها 0.7 نقطة مع تحصيلها مجموع نقاط عالياً في مؤشري الإنفاق والتكامل الحكومي وحلّت الإمارات في الصدارة بين 14 اقتصاداً في المنطقة ورصيد نقاطها أعلى من المستويات الإقليمية والعالمية.

وأضاف التقرير أن الإصلاحات التي تبنتها الدولة في السنوات الماضية أثمرت عن إطار تنظيمي فعّال كما أن أنظمة العمل تتسم بالمرونة وتدعم الإبداع والابتكار كما جعلت الإمارات تسجيل العقارات أكثر سهولة باعتماد الشفافية في السجل العقاري كما تعد من أقل الدول في الفساد.