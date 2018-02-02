الإمارات تتصدر المنطقة في المؤشّرات والتوقّعات

ذكر تقرير حديث عن مؤسسة «برايس واتر كوبرز» الاستشارية أن الامارات تتصدر المنطقة الخليجية والعربية من حيث المؤشرات والتوقعات.

وتوقع التقرير الصادر بعنوان «مراقبة اقتصاد الشرق الأوسط» أن تسجل الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 3.4 % في العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الامارات تتصدر المنطقة في معدل الإنتاجية التي سجلت نمواً منذ عام 2010 حتى العام الماضي 19% متفوقة على جميع دول المنطقة الخليجية والعربية التي تراجعت فيها معدلات الإنتاجية.

وأشار التقرير على تفوق الإمارات على دول المنطقة في مؤشرات العام الماضي حيث حصلت على المركز 21 عالمياً في مؤشر سهولة الأعمال من بين 190 دولة في العالم.

واحتلت الدولة المرتبة 17 في مؤشر التنافسية العالمية من بين 137 دولة في العالم متفوقةً مرة أخرى على دول الخليج والمنطقة.

وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات كان قريباً من أو عند أعلى مستوى في نوفمبر العام الماضي.

وتوقع أيضاً ارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير النفطي مما يعزز تلك التوقعات.