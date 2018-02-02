«تصنيف المباني» يعزز الشفافية العقارية

يسهم مشروع تصنيف المباني الذي تم إطلاقه عام 2015 كمبادرة من أراضي دبي، إلى ترسيخ الشفافية في التعاملات العقارية، من خلال ضمان دقة البيانات التي تخدم المتعاملين في القطاع العقاري.
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي
يسهم مشروع تصنيف المباني الذي تم إطلاقه عام 2015 كمبادرة من أراضي دبي، إلى ترسيخ الشفافية في التعاملات العقارية، من خلال ضمان دقة البيانات التي تخدم المتعاملين في القطاع العقاري.
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي
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تمكّن فريق من علماء الكمبيوتر الكنديين مؤخراً من فّك شفرة اللغة الغامضة التي كتبت بها «مخطوطة فوينيتش» التي يطلق عليها «المخطوطة الأكثر غموضاً في العالم»
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