«تصنيف المباني» يعزز الشفافية العقارية

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  • إعداد - بشار باغ-غرافيك : حسام الحوراني
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يسهم مشروع تصنيف المباني الذي تم إطلاقه عام 2015 كمبادرة من أراضي دبي، إلى ترسيخ الشفافية في التعاملات العقارية، من خلال ضمان دقة البيانات التي تخدم المتعاملين في القطاع العقاري.

 

 

المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي

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