الذكاء الاصطناعي يفّك شفرة مخطوطة عمرها 600 عام

تمكّن فريق من علماء الكمبيوتر الكنديين مؤخراً من فّك شفرة اللغة الغامضة التي كتبت بها «مخطوطة فوينيتش» التي يطلق عليها «المخطوطة الأكثر غموضاً في العالم» باستخدام تقنية «فك شفرة الخوارزميات» التي تعتبر أحد أهم أركان تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبهدف فك رموز المخطوطة التي حيرت عقول علماء اللغة وأعتى خبراء التشفير في السابق منذ اكتشافها قبل أكثر من 600 عام قام العلماء من جامعة ألبرتا الكندية بتطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي على 380 ترجمة مختلفة لـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» فتمكنت من تحديد أصل اللغة بنسبة دقة بلغت 97% ليكتشف الباحثون أن لغة المخطوطة المؤلفة من 240 صفحة والمليئة برسوم لما يبدو أنه نباتات وأجسام فضائية تشبه اللغات السامية التي انتشرت قديماً في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويقدر تقرير لـ«برايس ووتر هاوس كوبرز» بأن تصل مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بحوالي 15.7 تريليون دولار 2030 .

وبدأت العديد من كبرى الشركات في قطاعات مختلفة بالفعل في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل «أمازون» التي تستفيد من تلك التقنيات في الوقت الراهن في توصية منتجات لعملاء منصتها التجارية الإلكترونية علاوة على استخدام تلك التقنية في متاجر «أمازون غو» كما قامت «ألفابت» بتطوير معالج خاص بالذكاء الاصطناعي باسم TPU لتحسين خدماتها.