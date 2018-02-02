«فوز» تجدد الشراكة مع «إس آند بي جلوبال بلاتس»

أكد سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ونائب رئيس مجلس إدارة منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» أهمية إيجاد طرق جديدة للابتكار في قطاع تجارة وتخزين النفط ومشتقاته، من خلال تعزيز بيئة عمل تعتمد على أفضل المعايير الدولية في توفير الخدمات التي تساعد على جذب المستثمرين إلى المنطقة العربية.

كما أكد مواصلة الفجيرة العمل بخطة طموحة متكاملة لتحقيق سياساتها العامة والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمارات البترولية، التي تهدف لجذب الشركات العالمية ودعم وتنظيم الصناعة النفطية في الإمارة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه مارتن فرينكل رئيس شركة إس آند بي جلوبال بلاتس العالمية، لتجديد عقد الشراكة بين منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) وشركة إس آند بي جلوبال بلاتس، في إطار جهود (فوز) لتعزيز مكانة الفجيرة البترولية مركزاً رئيسياً وعالمياً للصناعة البترولية وتجارة وتخزين النفط ومشتقاته، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

بيئة عمل مثالية

وأشار إلى أن سياسة منطقة «فوز» حالياً ترتكز على تحسين فرص العمل وإيجاد بيئة عمل مثالية، بما يسهم بجذب استثمارات في مشاريع جديدة تقدم إضافة نوعية لقطاع الطاقة والتخزين في الدولة وتركز على نشاطات أخرى جديدة تضيف بعداً وعمقاً أكبر لصناعة الطاقة وتحقق تكاملاً مع المشاريع الحالية في الفجيرة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

مؤكداً مواصلة منطقة الفجيرة للصناعة البترولية تطوير عملياتها النوعية وطاقتها بما يتواكب مع احتياجات المنطقة وتطور اقتصاد الإمارة ويؤكد مكانتها مركزاً عالمياً للصناعات اللوجستية النفطية بامتياز.

وكان سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، ممثلاً، لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز»، وقع عقد تجديد الشراكة لمدة 3 سنوات بين منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» وشركة إس آند بي جلوبال بلاتس العالمية، التي مثلها مارتن فرينكل رئيس الشركة، تتولى بموجبها هذه الشركة العالمية توزيع البيانات الخاصة بمخزونات النفط ومشتقاته في إمارة الفجيرة بشكل أسبوعي لمختلف الدوائر الإعلامية عبر العالم.

وقال: إن «نشر البيانات الصحيحة يقلل من ضبابية الرؤية في الأسواق يحفز المتعاملين، وكذلك المستثمرين على اغتنام الفرص وتدارك الأخطار».

، مؤكداً أن الشراكة مع مؤسسة إس آند بي جلوبال بلاتس هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ضمن مسيرة الفجيرة لتكون مركزاً عالميا لتخزين وتداول النفط ومشتقاته وصناعة الطاقة، كما أشار إلى «تواصل جهود تطوير البنية التحتية لرفع الطاقة الاستيعابية لميناء الفجيرة البالغة 100 مليون طن من النفط ومشتقاته سنوياً».

الارتقاء بالمناخ الاستثماري

وأشاد مارتن فرينكل رئيس شركة إس آند بي جلوبال بلاتس العالمية بحكمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، التي أدت إلى الارتقاء بالمناخ الاستثماري الذي تشهده الفجيرة.

ووفرت التسهيلات الكبيرة للشركات النفطية العالمية والمستثمرين، وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي نائب رئيس مجلس إدارة منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» على اهتمامه ومتابعته الدائمة لفرص التحسين الاستثماري في المجالات البترولية. وأعرب ديف ايرنسبير جر رئيس وحدة تسعير الطاقة في شركة إس آند بي جلوبال بلاتس، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تجديد الشراكة مع «فوز».

وقال: سعداء بتجديد شراكاتنا مع الفجيرة لمدة 3 سنوات بحيث نضمن استمرارية إمارة الفجيرة في اكتساب وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، مشيداً بمكانتها العالمية منصة رئيسية للشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مجالات إمدادات الطاقة وتخزينها عالمياً.

تعاون مستمر

ويأتي تجديد الاتــفاقية بين منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» وشركة إس آند بي جلوبال بلاتس العالمية استمراراً للتعاون بينهما خلال العام الفائت، وفي إطار الجهود المبذولة لكي تكون الفجيرة مركزاً اقليمياً ودولياً، يلعب دوراً مهماً في تسعيرة تداول النفط ومشتقاته مستنداً إلى تسعيرة الفجيرة، حيث تتواجد العديد من المعطيات والامتيازات التي تدعم الفجيرة، لتصبح مركزاً لتسعير النفط والمشتقات النفطية للمنطقة.

لجنة

تتولى لجنة الفجيرة للبيانات «فيدكوم» مسؤولية جمع البيانات، والتحقق منها وتوفيرها لشركة إس آند بي جلوبال بلاتس، ليتم تداولها بما يتماشى مع المعايير المتبعة في المراكز العالمية الرئيسية لتداول النفط ومشتقاته مثل سنغافورة وروترادم.