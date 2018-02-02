غرفة دبي تنشر التوعية بإيجابيات العمل التطوعي للموظفين

نظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي عبر برنامجه «Engage دبي» مؤخراً، في مقر الغرفة ندوة حول أهمية تطوع الموظفين وتأثيراته الإيجابية في تعزيز وتحسين أداء العمل وسلوكيات الموظفين، وذلك في أول نشاطات البرنامج لهذا العام.

وهدفت الندوة إلى تعزيز وعي أعضاء البرنامج حول التأثير الإيجابي للعمل التطوعي على الموظف والمؤسسة بشكل عام، كما سلطت الضوء على مبادرة «يوم لدبي»، التي أطلقها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وتحدثت خلال الندوة، يمامة النعيمي، تنفيذي أول في المجلس التنفيذي لحكومة دبي.

حيث سلطت الضوء على مبادرة «يوم لدبي»، التي تعد أكبر مبادرة للتطوع في الإمارة، حيث تهدف إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع على تخصيص يوم واحد من العام على الأقل لممارسة الأنشطة التطوعية المختلفة، بهدف تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية وثقافة التطوع وقيم الخير والعطاء وترسيخ مكانة دبي كونها واحدة من أكثر مدن العالم عطاء.

كما تحدث خلال الندوة دومينيك غزار، مدير الاستدامة المؤسسية في بنك «إتش إس بي سي»، وأسمك أكوبيان، رئيس إدارة الاتصال الداخلي والاستدامة في بنك «ستاندرد تشارترد»، وإيمان ساري، مدير المشروع في «كومنز» الشرق الأوسط، حيث ناقشوا موضوع تطوع الموظفين وتأثيرها الإيجابي على سلوكياتهم وبناء شخصياتهم وتحسين أداء العمل.

وأشاد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي بأهمية تنظيم هذه الندوات والفعاليات، التي تجمع مختلف أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في دبي لمناقشة وتبادل الخبرات والمعلومات حول مواضيع عدة خاصة المسؤولية الاجتماعية للشركات والعمل التطوعي.

تأثيرات إيجابية

وأضاف رتاب أن غرفة دبي هدفت من خلال الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي للموظفين، وتأثيرها الإيجابي على بيئة الأعمال وسلوكيات الموظفين، مشيراً إلى أن العمل التطوعي يجب أن يكون جزءاً أساسياً من استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

لافتاً كذلك إلى أن مع حلول عام زايد، نتوقع أن نرى العديد من الشركات في الإمارة تعزز من عملها التطوعي وتأثيرها الاجتماعي، وذلك من خلال دعمها ومشاركتها في مبادرة «يوم لدبي» أو المبادرات التطوعية الأخرى في الإمارات.

البرنامج

وأطلق مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي برنامج «Engage دبي» في نوفمبر 2008 بالتعاون مع مؤسسة «بزنس إن ذا كوميونيتي» في المملكة المتحدة، وهو البرنامج الأول من نوعه في الدولة، حيث يهدف إلى تشجيع تطوع الموظفين في دبي، ويوفر قاعدة للشركات في دبي لانطلاق جهود التطوع لدى موظفيها بالتنسيق مع شركات تسعى لاستقطاب متطوعين، ويساعدها على توحيد جهودها الاجتماعية مع أهداف الشركة الاستراتيجية.