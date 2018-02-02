افتتاح «مرسى مارينا 1» في مشروع الزورا بعجمان

شهد مشروع «الزورا» على ساحل عجمان الافتتاح الرسمي لمرسى مارينا 1 بجوار الخور، الذي يضم أكثر من 15 مطعماً جديداً وخيارات ترفيهية متنوعة.

وجاء افتتاح المرسى أمس بإشراف شركة آرت مارين لتشغيل المرافق البحرية، ويضم المرسى حالياً خدمات رسو وإنقاذ القوارب واليخوت، التي يتراوح طولها بين 8 و40 متراً.

وأصبح بإمكان مالكي القوارب اليوم إرساء قواربهم ودخول الممشى والاستمتاع بباقة واسعة من خيارات الطعام والترفيه في مارينا 1. ويتوفر أيضاً اليخت الفاخر «نورديك ستار» للاستئجار لأغراض متنوعة، بما في ذلك اجتماعات الشركات والرحلات البحرية التي تمتد ليوم كامل أو لرحلات عطلات نهاية الأسبوع.

ويضم مرسى «مارينا 1» في الزورا، الذي يمتاز باتساع مساحته وتصاميمه المعمارية المميزة، مجمعاً ترفيهاً يحتضن مطاعم ومقاهي متنوعة مثل أوبريشن فلافل ولا فيلا وكاكونادا وكولوراتو وسويتكورنو أكوابراون كوفي وفونتاستيكو وسناك شاك وزي لاونج إضافة إلى المطعم العائم مرسى عجمان.

وقال عماد الدنا، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الزورا: يمثل مرسى «الزورا مارينا 1» وجهة للاستكشاف والاستمتاع بالأجواء الاجتماعية المميزة بصحبة العائلة والأصدقاء. ويوفر المشروع لسكان المناطق الشمالية والسياح على حد سواء فرصة اختبار أرقى أساليب الحياة الشاطئية، من خلال باقة متكاملة من المرافق الترفيهية الاستثنائية والمطاعم والمقاهي.

ويمكن الوصول إلى «مارينا 1» خلال 15 دقيقة من مركز مدينة عجمان، باستخدام السيارات أو الطائرة المائية وعبرات عجمان أو اليخوت من دبي والشارقة ورأس الخيمة وأبوظبي.

وجهات

ويحتضن مرسى «مارينا 1» في «الزورا» العديد من الوجهات الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار، مثل حديقة «ذا جروفي بارك» لتناول المأكولات ومشاهدة الأفلام في الهواء الطلق وسط عربات الطعام المزينة بتصاميم الورود المستوحاة من أجواء ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. أما «فونتاستيكو» فيمثل وجهة للأطفال والعائلات في الهواء الطلق مع مجموعة هائلة من الألعاب والأنشطة المسلية مثل القوارب المطاطية والترامبولين والدراجات ذات أربع عجلات وألعاب التزحلق والقلاع النطاطة للأطفال الصغار.