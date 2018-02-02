«دعوة للتغيير» تتواصل في سيتي سنتر الشارقة وعجمان والفجيرة

تتواصل مبادرة «دعوة للتغيير مع العام الجديد» في سيتي سنتر الشارقة وعجمان والفجيرة، التي توفر للمتسوقين فرصاً لتحقيق أحلامهم للعام 2018.

وتتيح الحملة التي تتواصل لغاية 20 فبراير مجموعة كبيرة من الجوائز اليومية على امتداد المراكز الثلاثة، وتأتي في إطار حرص «ماجد الفطيم» التي تملك وتدير مراكز «سيتي سنتر» على تمكين المتسوقين من تحقيق طموحاتهم وإحداث تغييرات إيجابية في حياتهم.

ويتأهل المتسوقون عند التسوق بـ 200 درهم في أي من متاجر مراكز التسوق المشاركة للفوز ببطاقات «هديتي» بقيمة 2018 درهماً يومياً، ويتأهلون في الوقت نفسه للمشاركة في مبادرة «دعوة للتغيير مع العام الجديد». ويتوجب على المتسوقين استبدال قسائم مشترياتهم بقسيمة إلكترونية من مكتب خدمة الزبائن وتدوين قراراتهم للعام الجـــديد بمنصات مخصصة لهذه الغاية.