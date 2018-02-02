80 طلب توظيف في «إعمار للضيافة» خلال اليوم المفتوح بـ«دبي للسياحة»

تلقّت كلّية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أكثر من 80 طلباً للتوظيف خلال اليوم المفتوح الذي نظّمته الأسبوع الماضي لإتاحة المجال أمام الباحثين عن عمل للاطلاع على الفرص الوظيفية في مجموعة إعمار للضيافة.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: مع انطلاق عام زايد، عام الوفاء للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وضعنا نصب أعيننا هدفاً واضحاً يتمثّل في رفد القطاع السياحي بالكفاءات المؤهّلة والقادرة على تحمّل المسؤولية، وتسهيل عملية التوظيف من خلال تنظيم فعاليات اليوم المفتوح لإيجاد فرص العمل المناسبة للشباب بعد تخرّجهم أو بعد اجتياز مرحلة التدريب في أي من البرامج التي تتضمّنها مبادرة «مضياف».

تكثيف الجهود

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي بالكلية: حرصنا على تكثيف جهودنا مع شركائنا في القطاع من أجل توفير الشواغر المناسبة، ونحن سعداء بعدد طلبات التوظيف التي تلقتها مجموعة إعمار للضيافة في اليوم المفتوح الذي تم تنظيمه مؤخّراً، حيث لا يسعنا إلاّ تقديم الشكر الجزيل لهم متمنّين استمرار جهودهم في تقديم الأفضل لأبناء الإمارات.

دعم

وأوضحت المعيني أن تنظيم اليوم المفتوح لأي من الشركاء هو جزء من دعم عملــية توطين القطاع الذي تتبنـــاه كلية دبي للسياحة عبر «مضياف»، المبادرة التي تم إطلاقها مطلع العام الماضي، وتندرج تحت مظلّتها عــدّة برامج تدريبيــة متخصّصــــة تهـــدف إلى رفـــد القطاع بكــوادر إمــاراتية مؤهّلة.