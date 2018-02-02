تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي

شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة حفل جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء أمس الأول في مركز إكسبو بالشارقة.

وكرم سموه 23 منشأة اقتصادية ورائدة أعمال واحدة، الفائزون بالجائزة للعام 2017 من الدولة ودول مجلس التعاون بجانب الشركاء والرعاة.

وكانت فعاليات الحفل قد بدأت بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً وثائقياً عن إمارة الشارقة وعرضاً آخر ترفيهياً جسد البيئة البحرية الغنية في الإمارة.

وتوجه عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة في كلمته خلال الحفل بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لرعاية سموه الحفل والجائزة، موجهاً الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي على تشريفه الحفل وتكريم الفائزين.

وأشار إلى تطور الجائزة منذ انطلاقتها. وقال: «في هذا العام نحتفل بعام زايد.. زايد الرجل الذي بنى الدولة وبنى الرجال لمستقبل كان يرسمه وتحقق بحمد الله.

واليوم نحن معكم في مسيرة جائزة امتدت منذ العام 1990 أطلقتها الشارقة تحت مسمى جائزة المصدرين العشرة وفي العام 2003 تم تعديل مسمى هذه الجائزة لتتخذ المعايير الأوروبية للجودة وحظيت برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. ومنذ ذلك التاريخ والجائزة تضيف سنة بعد سنة جائزة جديدة وتحديات جديدة وذلك بهدف الارتقاء بها.

والعام الماضي، تم إطلاق جائزة للشركات الخليجية». وأكد سعي الغرفة للارتقاء بمعايير الجودة كافة ضمن جهودها في الأمن الاقتصادي في الدولة.

100 منشأة

وكرم سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي الشركاء والرعاة وأعضاء لجان التحكيم. وضمت قائمة الفائزين بالجائزة هذا العام، التي شارك فيها أكثر من 100 منشأة اقتصادية - في فئة «جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت خليجية»:

شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية والشركة العمانية الهندية للسماد « أوميفكو» وشركة نفط البحرين «بابكو» والمؤسسة العربية المصرفية في مملكة البحرين وشركة الإلكترونيات المتقدمة السعودية وشركة تقنية بالمملكة العربية السعودية ومصرف الشارقة الإسلامي وطيران الاتحاد وموانئ دبي العالمية ومصانع جلفار.

وفاز بالجائزة عن فئة «جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت» 4 منشآت وهي صيدلية أستر وحضانة مملكة الأطفال واللولو هايبر ماركت وبرايم ميديكل سنتر. كما فاز عن فئة «جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة بالإمارات» مزرعة غراسيا للمحاصيل الزراعية وبيت الكندورة لخياطة الملابس الرجالية - فرع الشارقة.

كما فازت نعيمة قمبر الأميري وفيريت أورنشي بـ «جائزة الشارقة لرواد الأعمال». وفي فئة «جائزة الشارقة الخضراء» فازت شركة الشارقة للبيئة «بيئة» ودائرة الأشغال العامة بالشارقة، بينما فاز في فئة «جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية» شركة «بيئة» ونادي سيدات الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

حضر الحفل الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الدوائية (جلفار) والشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي وخولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري بالشارقة .

وعبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وخميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى وعلي المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وخالد الهاجري مدير عام غرفة الشارقة وندى الهاجري المنسق العام للجائزة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.

مشاركون

وثمن مشاركون في الجائزة الدور الريادي الذي تقوم به غرفة الشارقة في تشجيع المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم، إضافة إلى توفير كافة المعلومات التي يحتاجونها من أجل إكمال أعمالهم الاستثمارية بصورة جيدة وسلسة بعيداً عن الروتين، مبيناً أن كافة معاملاته تنجز في وقت محدد، الأمر الذي وفر الجهد والوقت.

وقال محمود أكبر رئيس تطوير الأعمال في بنك المؤسسة العربية والمصرفية، ومقره البحرين، إن فوز البنك يعد حافزاً له من أجل التطوير والارتقاء والتوسع في أعماله ليشمل قطاعات أخرى، مبيناً أن الاقتصاد الإماراتي اقتصاد طموح وتوسعي.

وقال هادف الشامسي الشريك والمدير التنفيذي لبيت الكندورة إن الفوز بالجائزة يعني له الكثير، كما يعد دافعاً لكافة العاملين في الفروع الثمانية إلى المزيد من الإنتاج والإنتاجية، مثمناً دور الغرفة في إطلاق مثل هذه الجوائز التي من شأنها أن تدفع المستثمرين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في الإمارة.

فئة جديدة

تم الإعلان عن إطلاق فئة جديدة ضمن «جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي»، مجدداً على نطاق دول مجلس التعاون تحت مسمى «جائزة الشارقة للتوطين الخليجي» بشراكة بنّاءة ومثمرة مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.