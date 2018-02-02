مجموعة الإمارات تكرّم موظفيها المتميزين خلال حفل «جائزة الرئيس» السنوي

كرّمت مجموعة الإمارات أمس عدداً من موظفيها لالتزامهم بالتفوق والأداء والخدمة المتميزة، خلال حفل أقيم بالمقر الرئيس للمجموعة. حضر حفل «جائزة الرئيس» السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات بالنيابة عن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فضلاً عن الزملاء وعائلات وأصدقاء الفائزين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: نجتمع كل عام للاحتفال بإنجازات موظفينا المتميزين. ويعد اجتهادهم ومثابرتهم وشغفهم وسعيهم للتميز أساساً لتحقيق مزيد من النجاح في طيران الإمارات ودناتا. ويسرني أن أتقدم بتهنئتهم على التزامهم بالجودة والتميز والأداء المثالي، سواء بشكل فردي أو جماعي، إذ إننا نؤمن بأهمية تقدير مساهماتهم وتكريمهم.

70 موظفاً

وتمنح مجموعة الإمارات جائزة الرئيس السنوية لمجموعة من موظفيها تقديراً لالتزامهم بالتفوق والابتكار. ومنذ 2008، تجاوز الفائزون بالجائزة 70 موظفاً.

إنجازات

وشملت إنجازات الفائزين هذا العام قصصاً جديدة، مثل اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ حياة وصولاً إلى إيجاد حلول مبتكرة لإدارة الأعمال. ومن بين الفائزين جيلز بيتر دانيال بيرش، ضابط أول إيرباص، العمليات الجوية، الذي عمل على مشروع يخفض تكلفة استخدام وصيانة وحدات الطاقة المساعدة للإيرباص A380، ما ساهم في توفير ملايين الدراهم في تكاليف الوقود.

ونال جافن كيز، عامل في ساحة وقوف الطائرات في دناتا أستراليا، الجائزة لتصرفه السريع والفوري الذي أدى إلى تجنب وقوع حادث محتمل كان من الممكن أن يؤدي إلى إصابة موظفين وإلحاق أضرار جسيمة بالطائرة.

كما استحق عصام مصطفى محمد عوف، أحد أفراد أطقم الخدمات الجوية «جائزة الرئيس» لإنقاذه حياة طفل كان يختنق على متن الطائرة من خلال تقديم الإسعافات الأولية وتدليك عضلة القلب ما جعله يستعيد وعيه. وقامت فضيلة الباشيري، موظفة إدارية في دناتا، بعمل مماثل خولها نيل الجائرة أيضاً.

حيث قدمت الإسعافات الأولية لمسافر تعرض للاختناق. كما فازت خديجة أرسانوفا، مديرة خدمة العملاء في دناتا، بالجائزة لمساعدتها عميلين تعرضا لحادث خلال رحلة سفاري مع شركة لا تشكل جزءاً من مجموعة الإمارات.