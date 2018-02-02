2285 شكوى ضد خدمات الاتصالات في يناير

تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة 2285 شكوى من مشتركين بشأن خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال شهر يناير الماضي.

وكشف تقرير للهيئة أمس أن الشكاوى التي تلقتها لشهر يناير من العام الحالي من مشتركين بشأن خدمات الاتصالات التي تقدمها مؤسسة «اتصالات» بلغت 1149 شكوى بينما تلقت 1136 شكوى من مشتركين بشأن الخدمات التي تقدمها شركة «دو».

وأكد التقرير أن كل الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والهواتف الثابتة والإنترنت.

وأشار التقرير إلى أنه تم إغلاق 89.2% من الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 93 % من الشكاوى المقدمة ضد شركة «دو» بعد حلها.

ونوه التقرير إلى أنه تم حل 2% من الشكاوى ضد «اتصالات» في مدة تزيد عن 5 أيام عمل بينما تم حل 0.79% من الشكاوى ضد «دو» في مدة تزيد عن خمسة أيام عمل.

وأكد تقرير «تنظيم الاتصالات» أن مستوى رضا المشتركين عن حلول الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات» بلغ 54.1% بينما بلغت نسبة عدم الرضا 22.7% في حين بلغت نسبة الحياد 23.1% وبلغت نسبة رضا المشتركين عن حل الشكاوى ضد شركة «دو» 62.2%، بينما بلغت نسبة عدم الرضا 19.6% ونسبة الحياد 18.3%.