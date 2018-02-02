دائرة المالية المركزية بالشارقة تكرم الفائزين بجائزة الموظف المتميز 2017

كرمت دائرة المالية المركزية في الشارقة كوكبة من موظفيها المتميزين بفئاتهم المختلفة، خلال حفل «جائزة الموظف المتميّز لعام 2017»، الذي أقيم مساء أمس الأول في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات في الشارقة، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس الدائرة، ووليد الصايغ، مدير عام الدائرة، ومديري الإدارات والأقسام والموظفين.

وأكد وليد الصايغ أن دائرة المالية المركزية وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عملت على تطوير أنظمتها المالية لخدمة الجهات الحكومية في الإمارة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المتعاملين مع هذه الجهات، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المالية بسهولة وسرعة وأمان.

وأضاف أن ما توصلت إليه الدائرة من نجاحات واستحقاقات وتطوير في أنظمتها المالية وتعاونها مع المؤسسات المختلفة لتعزيز كفاءة النظام المالي، نابع من التوجيهات المستنيرة لصاحب السمو حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة».

تقدير الإبداع

من جهتها، أوضحت عائشة الحوسني، الأمين العام للجائزة أن تكريم المتميزين والاحتفاء بعطاءاتهم وإنجازاتهم أمر مميز في العمل الحكومي بإمارة الشارقة والدولة حيث عودتنا الجهات الحكومية دائماً على تقدير الإبداع وتكريم المبدعين، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على وضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وتنمية قدراته، وتطوير مواهبه، واستثمار إمكانياته، بما يعود بالنفع على مجتمعه ووطنه».

وأضافت الحوسني: تهدف جائزة الموظف المتميّز التي تم إطلاقها في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وضمن استراتيجية دائرة المالية المركزية في الاحتفاء بكوادرها البشرية المتميّزة، إلى الارتقاء بمستوى أداء الدائرة وتعزيز البيئة التنافسية فيها، من خلال تمكين الموظفين من تقديم المبادرات والمقترحات».

9 فئات

وقام الشيخ محمد بن سعود القاسمي يرافقه وليد الصايغ بتكريم الفائزين بالجائزة التي تشمل 9 فئات وهي: فئة الإدارة المتميزة، وفئة مدير الإدارة المتميز، وفئة رئيس القسم المتميز، وفئة الدعم الإداري المتميز، وفئة الموظف المالي المتميز، وفئة موظف الدعم الفني المتميز، وفئة الموظف الجديد المتميز، وفئة الموظف الخدمي المتميز، وفئة المقترح والابتكار والإبداع المتميز.