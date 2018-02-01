4.2 مليارات درهم أرباح «ماجد الفطيم» 2017 بنمو 1%

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أمس، نتائجها التشغيلية والمالية الأولية وغير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1٪ إلى 4.2 مليارات درهم، كما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 8٪ إلى 32.2 مليار درهم.

وأظهرت النتائج قوة ومرونة في الأداء في ظل تحديات سوق الأعمال خلال العام الماضي. وتواصل الشركة الاستثمار في مجموعة من الخطط الاستراتيجية لتعزيز تجربة العملاء وتنمية المواهب وتعزيز التجارب الشاملة والمتكاملة التي تقدمها وترسيخ وضعية الشركة وقدرتها على النمو على المدى البعيد.

إذ ويعود معدل الزيادة المتباطئ بالمقارنة بالعام السابق بشكل رئيس إلى تغيير مزيج الأعمال عبر المجموعة، ونمو وحدة أعمال تجارة تجزئة السلع الاستهلاكية بوتيرة أسرع من وحدات أعمال العقارات والتي تمثل الهامش الربحي الأكبر. والجدير بالذكر أنه في حال ثبات أسعار الصرف، كان إجمالي إيرادات المجموعة سيحقق نمواً بنسبة 14% فيما كانت نسبة نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 5%.

ويعود الفرق بصورة كبيرة إلى تعويم الجنيه المصري خلال الربع الأخير من عام 2016. وتواصل الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ إجمالي قيمة الأصول نحو 59.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الدين حوالي 10.4 مليارات درهم.

تغيّر سريع

وفي معرض تعليقه على الأداء المالي للشركة، قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: تشهد أعمال مجموعة ماجد الفطيم والأسواق التي نعمل فيها تغيراً سريعاً في ظل الابتكار والإبداع المستمر. وفي الوقت نفسه نرى المنطقة على أعتاب فرص جديدة سوف تنشأ عن طريق التغير المستمر في رغبات العميل تجاه تجربة التسوق والتقدم التكنولوجي، إلى جانب التنافسية التي أصبحت عالمية النطاق.

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، قدمت ماجد الفطيم أداءً قوياً ومتماسكاً نتيجة لاستراتيجية النمو الواضحة والمحددة، اعتماداً على تقديم تجارب عملاء غير مسبوقة وبناء القدرات وتنمية الثروات البشرية. وستساهم هذه الركائز جنباً إلى جنب مع جهودنا والتزامنا بترسيخ حضورنا الافتراضي ليوازي حضورنا التقليدي، في تعزيز قدرتنا على التكيف والأداء والمنافسة.

ومن أجل إضفاء الطابع الشخصي على تجربة عملاء ماجد الفطيم، قامت الشركة بتطوير بنية تحتية لتعزيز قدراتها في مجال البيانات والتحليل، مع إطلاق مركز «A²»، مركز التميز في التحليلات المتقدمة للبيانات. ويهدف هذا المركز إلى توفير مرجع مكمل لمدرسة ماجد الفطيم لتحليلات البيانات والتكنولوجيا التي افتتحت حديثاً.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشركة أول مؤسسة خاصة تبرم مذكرة تفاهم مع «دبي الذكية» لتعزيز وتحسين الاستفادة من البيانات في الإمارة. وواصلت الشركة تعزيز قدراتها الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية من خلال الاستثمار في حلول متعددة القنوات للارتقاء بتجارب العملاء.

وأطلقت كارفور منصتها الخاصة بالتجارة الإلكترونية في أبوظبي ودبي، والتي تتيح للعملاء طلب مستلزمات البقالة والمستلزمات المنزلية عبر الإنترنت واستثمرت ماجد الفطيم أيضاً في الشركة الناشئة المتخصصة في خدمات الاستلام والتوصيل «فتشر».

أداء قوي

وسجّلت «ماجد الفطيم العقارية» نمواً بنسبة 3% في الإيرادات إلى 4.6 مليارات درهم، نتيجةً للأداء القوي لأعمال مراكز التسوق. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3% إلى 2.9 مليار درهم، لتساهم بنسبة 69% من إجمالي أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وفي حال ثبات أسعار الصرف، كان إجمالي إيرادات الشركة سيحقق نمواً بنسبة 6% فيما كانت نسبة نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 5%.

واستقبلت الشركة خلال العام 186 مليون عميل بزيادة 6% مقارنة بعام 2016، كما وصل معدل إشغال مراكز التسوق إلى 94% بسبب الافتتاح الأولي لمول مصر في مارس الماضي لكنه ظلّ قوياً عند 97% فيما لو قمنا باستثناء مول مصر.

نمو

كما حقّقت مجموعة ماجد الفطيم للتجزئة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2016 إلى 25.9 مليار درهم، بنهاية 2017. وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.6٪ لتصل إلى 1.2 مليار درهم.

وتمكنت شركة ماجد الفطيم للتجزئة من زيادة حصتها في سوق التجزئة من خلال افتتاح 8 متاجر «هايبرماركت» كارفور جديدة و21 متجر سوبرماركت خلال عام 2017، بالإضافة إلى استكمال عملية الاستحواذ على «ريتيل آرابيا»، المالكة لحقوق امتياز جيان في الإمارات والبحرين والكويت.

وفي الإجمال، أضافت ماجد الفطيم للتجزئة 58 متجراً جديداً، لتعزز حضورها إلى 231 متجراً في 14 دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وفي العام المقبل، تسعى ماجد الفطيم إلى تنفيذ خططها المعلنة سابقاً للتحول بتجربة الترفيه «دريم سكيب» الغامرة للواقع الافتراضي نحو العالمية. وتخطط لافتتاح 3 مراكز تسوق في 2018.