«HSBC» يتوسّع بقروض الرهن العقاري في الإمارات

يسعى بنك HSBC في الإمارات إلى توفير المزيد من الفرص للعملاء لتمكينهم من الوصول إلى صفقات قروض رهن عقارية منافسة في دبي عن طريق توسيع عروضه الخاصة بالرهن العقاري من خلال ثلاث شركات وساطة عقارية إضافية، وشركات الوساطة العقارية الثلاث هي «Allsopp & Allsopp» لخدمات الرهن العقاري، و«Home Matters» و«Lion Mortgage».

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى HSBC الشرق الأوسط المحدود للإمارات: ندرك أهمية توفير المزيد من الخيارات والراحة لعملائنا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالحصول على قروض الرهن العقاري. ومن خلال الشراكة سنكون قادرين على إتاحة المزيد من الفرص للعملاء للتمكن من الحصول على قروض الرهون العقارية.

وتابع: إن دخول HSBC إلى سوق الوساطة العقارية يعتبر جزءاً من استراتيجية نمو البنك لتوسيع محفظة الرهن العقاري وتوفير نقاط تواصل متعددة للعملاء للحصول على قروض الرهن العقارية التي تلبي احتياجاتهم، ولقد تم تكليف فريق من المستشارين المتخصصين بقروض الرهن العقاري لدى HSBC للتواصل مع الوسطاء العقاريين لمساعدتهم في تلبية متطلبات العملاء بشكل فعال وسريع.