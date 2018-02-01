5.67 مليارات درهم أرباح «نخيل» في 2017 بنمو 14%

أعلنت «نخيل» أمس، أرباحاً صافية بقيمة 5.67 مليارات درهم في 2017، محققةً نمواً 14% عن صافي أرباحها في سابقه 2016.

وحققت «نخيل» ربحاً صافياً بلغت قيمته 1.67 مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي بنمو 58%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق.

وأفادت الشركة بأن نتائج 2017 المحققة تشير إلى استقرار ونضج القطاع العقاري في دبي، كما أنها تعكس متانة الأعمال والسياسات الاقتصادية المتبعة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما سلمت «نخيل» خلال العام الماضي 1,439 وحدة عقارية (أراض ووحدات سكنية)، ليصل إجمالي عدد الوحدات المسلمة منذ عام 2010 إلى 12,700 وحدة عقارية، في حين واصلت محفظة أعمال الشركة في قطاعات التجزئة والضيافة والتأجير السكني أداءها بشكل جيد.

عام ناجح

وتعليقاً على النتائج المالية، قال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: كان 2017 عاماً ناجحاً آخر يضاف لسجل «نخيل»، فقد حققت الشركة أهدافها التجارية والمالية لهذا العام واستمرت في دعم الاقتصاد المحلي من خلال منحها عقود بناء بقيمة 8 مليارات درهم في 2017.

ونتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وضع ثقته في شركة «نخيل» لتساهم في تحقيق رؤية دبي، وتابع: تعكس نتائج العام الماضي التقدم الذي حققته شركة «نخيل» خلال السنوات القليلة الماضية من خلال بناء أصول مدرة للدخل لتنويع مصادر أعمالها، حيث كان لدى «نخيل» في نهاية العام 4.6 ملايين قدم مربعة من المساحات المشغلة في التجزئة ما أدى إلى زيادة الإيرادات السنوية في محفظة الشركة في قطاع التجزئة الذي يعتبر محور تركيز «نخيل»، حيث من المتوقع أن تحقق إيرادات إضافية كبيرة في السنوات المقبلة، كما سجلت محفظة أعمال الشركة في قطاع الضيافة ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات خلال 2016، مما يعكس الأداء القوي للفندقين المشغلين في 2017.

ومع استمرار النمو السياحي في دبي، ستعمل شركة «نخيل» على توسيع نطاق أعمالها في القطاع، من خلال تقديمها لفنادق بمفاهيم جديدة وعقد شراكات جديدة مع الشركاء الدوليين لتوفر مجموعة متنوعة للسياح والمقيمين في دبي والإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.

وتعد شركة «نخيل» من أكبر الشركات العاملة في قطاع التأجير السكني، التي ساهمت بدورها بشكل إيجابي في 2017، وتستمر الشركة بالتزامها بتوفير مساكن مخصصة للإيجار عالية الجودة مع خطط لزيادة عدد وحداتها في قطاع التأجير السكني في السنوات المقبلة.

مطوّر عالمي

وأضاف لوتاه: تمتلك «نخيل» مجموعة مذهلة من المشاريع قيد التطوير، التي من شأنها أن تعزز من مكانتنا كمطور عالمي رائد، فبعد مضي 4 أسابيع فقط من عام 2018، منحت «نخيل» عقد بناء مشروعها المشترك مع ريو للفنادق والمنتجعات المكون من 800 غرفة، ووقعت شراكة أخرى مع أكور للفنادق (أيبيس) لإدارة فندق جديد في قرية جميرا، وبدأت في تشييد ناد مجتمعي في مجتمع قرية ورسان الجديد.