400.1 مليون درهم ربحية "تبريد" 2017 بزيادة 9%

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، أمس، نتائجها المالية المدققة للعام 2017، حيث اختتمت العام بأداء قوي محققةً أرباحاً صافية بلغت 400.1 مليون درهم بزيادة 9% عن 2016، كما أضافت الشركة خلال العام الماضي 43,900 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعدد من المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لهذه النتائج القوية، أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة أرباح الأسهم النقدية للعام الماضي إلى 8 فلوس للسهم مقابل 6.5 فلوس للسهم في سابقه 2016.

وشملت أبرز الإنجازات المالية خلال العام المنقضي مقارنةً بالعام الأسبق، ارتفاع إيرادات المجموعة بواقع 9% محققةً 1,399.4 مليون درهم، وارتفاع أرباح أعمال وحدة المياه المُبرّدة الأساسية بواقع 10% محققةً 427.2 مليون درهم، إضافة إلى ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8% محققةً 628.4 مليون درهم، وارتفاع حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة 10% محققةً 128.8 مليون درهم.

وبلغ إجمالي توصيلات المجموعة لعملائها في الخليج 1,092,300 طن تبريد، منها 43,900 طن تبريد توصيلات جديدة منها 24,300 طن تبريد في الإمارات، و3,000 طن تبريد في البحرين، و16,600 طن تبريد في بقية دول الخليج، فضلاً عن توفير أكثر من 1.53 مليار كيلوواط/‏‏ساعة من استهلاك الكهرباء في دول التعاون، أي ما يكفي لإمداد نحو 51,000 منزل بالكهرباء سنوياً، كما تخلصت الشركة من 768,000 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة انبعاثات 153,600 سيارة سنوياً.

تركيز استراتيجي

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس الإدارة: يعكس الأداء المالي القوي المتحقق تركيزًا استراتيجيًا مكّن الشركة من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تواجدها في السوق الإقليمية، كما شهدت الشركة عاماً آخر من النجاحات حققت خلاله ارتفاعاً في صافي أرباحها، الأمر الذي سيساهم في اغتنام المزيد من فرص النمو في سوق تبريد المناطق الإقليمية ومواكبة التوسع العمراني السريع الذي تشهده دول الخليج، وأضاف: تماشياً مع التزامنا بتقديم عوائد مجدية للمساهمين، ونتيجةً للأداء القوي الذي حققته الشركة، سيوصي مجلس إدارة الشركة بزيادة أرباح الأسهم النقدية إلى 8 فلوس في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

نمو قوي

وقال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي: واصلت «تبريد» مسار النمو القوي الذي تنتهجه محققةً بذلك إيرادات قياسية مدفوعة بإضافة توصيلات جديدة. وفيما نتطلع قدمًا خلال 2018 والأعوام التي تليه، نواصل التزامنا بدعم المنطقة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من التبريد.

وتابع: نحن في وضع جيد يؤهلنا للنمو المستمر والنجاح في تمكين عملائنا من استخدام أنظمة تبريد مستدامة وذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، في حين يبقى تركيزنا منصبًا على تحقيق عوائد مُجزية للمساهمين.