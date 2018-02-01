الهواتف الذكية القديمة محرّك سوق «العملات الرقمية» الجديد

إذا كنت تفكّر في التخلص من هاتفك الذكي القديم وإلقائه في المهملات ففكّر مجدداً، فيبدو أن هذه الهواتف لا تزال تحمل قيمة تجارية مهمة، بعد أن تحولّت إلى أحد أهم محركات سوق تعدين العملات الرقمية وتشغيل منصات «بلوك تشين».

والبطل هذه المرة هو عملاق التقنية «سامسونغ»، التي برهنت على ما يبدو على رغبتها في ركوب موجة العملات الرقمية، إذ ذكرت تقارير صحفية أنها بدأت تصنيع المحرك الرئيس اللازم لتعدين العملات الرقمية، أو ما يعرف بـ«دوائر متكاملة محددّة التطبيقات ASIC»، على مستوى ضخم، وذلك لمصلحة إحدى الشركات الصينية.

وفيما يبدو أنها خطوة جديدة، فإن أكبر شركة في كوريا الجنوبية عبّرت، في وقت سابق، عن رغبتها في دخول سوق الملحقات المرتبطة بتقنية «بلوك تشين».

وكانت «سامسونغ» عرضت، في أكتوبر الماضي، مفهوماً تجريبياً لمنصة تعدين تم تشغيلها من خلال القوة الحاسوبية لمعالجات 40 من هواتف غالاكسي S5 قديمة، لتوقّع الشركة بعد شهرين فقط اتفاقاً مع إحدى الشركات الروسية لتعدين «البيتكوين» لتزويد الأخيرة برقائق ASIC.

ويقول خبراء إن خطوات «سامسونغ» في فضاء «بلوك تشين» قد تؤسس لسوق جديدة كلياً تقدّر حالياً بنحو 200 مليون دولار.

إلى ذلك، تسببت العملات الرقمية، التي ارتفعت أسعارها العام الماضي، في ارتفاع أسعار كروت الشاشة الفائقة من صنع شركات، مثل AMD أو «إنفيديا»، إلى مستويات غير مسبوقة، وبنسب وصلت إلى 90%، بعد أن باتت تستخدم الطاقة الحاسوبية لتلك الكروت في تعدين العملات الرقمية كذلك.