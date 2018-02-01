14% نمو أرباح «نخيل» 2017 إلى 5.67 مليارات

ارتفعت أرباح «نخيل» الصافية 14% خلال 2017 إلى 5.67 مليارات درهم في 2017، وحققت الشركة ربحاً صافياً بقيمة 1.67 مليار درهم في الربع الأخير بزيادة 58% مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

وأكد علي لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل»، أن الشركة استمرت في دعم الاقتصاد المحلي من خلال منحها عقود بناء بقيمة 8 مليارات درهم 2017، موضحاً أن النتائج تعكس تقدّم «نخيل» خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال بناء أصول مدرّة للدخل لتنويع مصادر أعمالها، إذ كان لدى «نخيل» في نهاية العام 4.6 ملايين قدم مربعة من المساحات المشغلة في التجزئة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات السنوية في محفظة الشركة في قطاع التجزئة. وسجلت محفظة أعمال الشركة في قطاع الضيافة ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات خلال 2016.

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