1.17 تريليون تجارة الإمارات غير النفطية بنهاية سبتمبر

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نموها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة - التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة من حيث القيمة إلى 1.17 تريليون درهم خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2017، مقارنة بـ 1.16 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة مقدارها 10 مليارات درهم، وبنسبة نمو تقدر بـ 1%.

وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 708.2 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في حين بلغت قيمة الصادرات 139.1 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 325 مليار درهم، وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 800.6 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% بقيمة تقدر بـ 371.5 مليار درهم.

فاعلية التوجهات

وقال علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحافي إن مواصلة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مسيرة النمو في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتحديات التجارية التي تواجه حركة التجارة العالمية يؤكد مدى فاعلية توجهات القيادة الحكيمة في اعتماد سياسات وخطط تنموية تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي.

استمرارية النمو

وأكد أن استمرار زخم النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يعكس بصورة إيجابية استمرارية النمو والنشاط في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة عالمياً، لافتاً إلى أن جهود الهيئة ودوائر الجمارك المحلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة نجحت في تيسير إجراءات التصدير والاستيراد وإزالة العوائق الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، مما ترتب عليه اختصار متوسط زمن التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية بالدولة إلى 15 دقيقة فقط، بينما يبلغ المتوسط العالمي حوالي 28 دقيقة.

وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة من حيث الوزن 163.6 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.

شركاء تجاريون

وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين، حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته لترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بحصة بلغت قيمتها 470.4 مليار درهم ونسبتها 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 244.3 مليار درهم تعادل نسبة 22%، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 217 مليار درهم بنسبة 20%، وأميركا والكاريبي بقيمة 105 مليارات درهم تمثل نسبة 9%، وشرق وجنوب أفريقيا 41 مليار درهم تعادل بنسبة 4%، وأخيراً غرب ووسط أفريقيا بحصة قيمتها 34.4 مليار درهم تعادل 3%.

مجلس التعاون

وفي مجال التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن نسبة التجارة الخارجية المباشرة للدولة مع دول المجلس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بلغت 11% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 127 مليار درهم، 37.8 مليار درهم منها للواردات، و29.6 ملياراً قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 59.5 مليار درهم.

واستمرت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات، بحصة قيمتها 58 مليار درهم وبنسبة 46% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 23.7 مليار درهم تمثل نسبة 19%، والكويت 21.5 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس.

الدول العربية

وعلى صعيد التجارة الخارجية المباشرة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية لأول 9 أشهر من 2017 شكلت نسبة 19% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـ 221.2 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات منها 62.5 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 50 ملياراً، وقيمة إعادة التصدير 108.8 مليارات درهم.

أبرز السلع

وحول أبرز السلع التي تم التعامل معها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، عن أن الذهب الخام ونصف المشغول حلا في المرتبة الأولى كأبرز السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 14% تمثل ما قيمته ‬98 مليار درهم من إجمالي الواردات، تلتهما أجهزة الهاتف بقيمة 66 مليار درهم وبنسبة 9%، ثم السيارات بقيمة ‬37.5 مليار درهم وبنسبة ‬5.3%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 36.7 مليار درهم وبنسبة 5%.

ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته ‬41.2 مليار درهم، وبنسبة ‬30% من إجمالي الصادرات، تليه الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 13 مليار درهم بنسبة 9.3%، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 12.8 مليار درهم تعادل نسبة ‬9%، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 5% وبقيمة تقدر بـ 7 مليارات درهم، بينما بلغت قيمة صادرات السجائر 6.5 مليارات درهم تعادل نسبة 4.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الفترة المذكورة.

الهواتف أفضل سلع إعادة التصدير

في بند إعادة التصدير، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في الأشهر التسعة الأولى من 2017 بقيمة ‬56.6 مليار درهم، بنسبة ‬17% من إجمالي إعادة التصدير، وحل الألماس غير المركب في المركز الثاني بقيمة ‬38 مليار درهم تعادل ‬نسبة 12% من الإجمالي، ‬ثم السيارات بقيمة 28.6 مليار درهم بنسبة 9%، والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 21.6 مليار درهم بنسبة مساهمة 7%، ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحدات التخزين بقيمة 10.7 مليارات درهم وبنسبة 3%.