موانئ دبي العالمية تطلق برنامجاً لبناء قدراتها الرقمية

أطلقت موانئ دبي العالمية برنامجاً مكثفاً لبناء قدراتها الرقمية تماشياً مع استراتيجيتها لتبني التقنيات الحديثة، وتعزيز جهود تنويع أعمالها على امتداد سلسلة التوريد من أجل تمكين التجارة العالمية، وجعل انتقال البضائع أسهل وأسرع وأكثر فعالية من خلال الربط الذكي بين مختلف أنشطتها عبر محفظة أعمالها العالمية.

وفي هذا الإطار، عينت المجموعة شركة أوراكل لتنفيذ مشروعها بموجب اتفاقية وقعها أمس سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية وآرون كيهار، نائب الرئيس الأول لتطبيقات الأعمال بأوراكل- منطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.

ووفقاً للاتفاقية ستستخدم موانئ دبي العالمية تطبيقات أوراكل السحابية لدعم برنامج التحول الرقمي واسع النطاق على امتداد عملياتها في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الخطوة لتدعم توجه المجموعة مؤخراً لتطوير قطاعات مكمّلة على امتداد سلسلة التوريد العالمية مثل المجمّعات الصناعية والمناطق الحرة والمجمّعات اللوجستية، وتحقيق رؤيتها الهادفة لتكون محفزاً رقمياً للتجارة العالمية من خلال استخدام التطبيقات السحابية التي تسهم بزيادة الفعالية وخلق خدمات جديدة ودعم التنوّع وبالنتيجة تقديم خدمات قيمة للعملاء.

وستسمح تطبيقات أوراكل السحابية، التي تتوافق مع مخططات «موانئ دبي العالمية» لتطوير منصة تكنولوجية عصرية ومتكاملة، بتوحيد العمليات الرئيسية الأساسية، بما في ذلك التمويل والتشغيل والمشتريات والموارد البشرية. كما ستتضمن هذه المنصة الجديدة تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، وإنترنت الأشياء، و«بلوك تشين»، لتوفر عمليات وخدمات لوجستية، تتمتع بذكاء أكبر يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة، ويعزز نمو التجارة والاقتصادات العالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: ينبع قرارنا بالتعاون مع أوراكل من رؤيتنا الهادفة لتحقيق التواصل العالمي عبر تطوير خدمات لوجستية ذكية، وخفض التكلفة، وإضافة القيمة لجميع أصحاب المصلحة. وتعتبر الحلول التكنولوجية الذكية طريقنا للتقدم في القرن الحادي والعشرين. إننا على أعتاب «الثورة الصناعية الرابعة»، أو عصر الأعمال الرابع، الذي تحكمه الأنظمة الرقمية والبيانات والسرعة والأتمتة ويتميز بالخطوات العملاقة والتغيرات الواسعة والتحولات الجذرية في أنماط الإنتاج والنقل والتجارة. وللتعامل مع هذه المستجدات التي ستغير من طريقة تأدية الشركات لأعمالها، من الأهمية بمكان الاستعداد والاستثمار في التقنيات التي تساعدنا على النمو في قطاعات جديدة.

وقال آرون كيهار، نائب الرئيس لتطبيقات الأعمال، أوراكل- منطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا: نفخر بقرار موانئ دبي العالمية الاستراتيجي بتحفيز تحولها الرقمي واسع النطاق باستخدام حلول أوراكل السحابية. ونثق بأن نشر هذه النواة الرقمية الجديدة سيوفر مستويات أعلى من القيمة والتميز يدعم توجه موانئ دبي العالمية لتحقيق النمو المربح لجميع أصحاب المصلحة.

تعزيز الكفاءة

أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» أن التكنولوجيا تسهم في تعزيز الكفاءة وتمكيننا من تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة. ويأتي ذلك كونه جزءاً من ثقافتنا الابتكارية، التي تنسجم مع المبادرات الذكية في دبي ورؤية قيادتنا الرشيدة لتوسيع آفاقنا في العالم الرقمي عبر العديد من المبادرات، آخرها توقيع اتفاقية التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مؤخراً لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات.