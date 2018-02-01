قمة عجمان تدعو لتأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية

أوصت جلسات «قمة عجمان للمسؤولية المجتمعية 2018»، التي نظمها مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، بضرورة تعزيز التوعية، وتأصيل مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى النشء، بداية من الأسرة والمدرسة، لتصبح المسؤولية المجتمعية منهج حياة لدى أفراد المجتمع.

كما أوصت الجلسات، بأن تتخذ المسؤولية المجتمعية مسارين، الأول تطوعي، والثاني إلزامي، ووضع قاعدة تنظيمية قانونية أساسية محفزة لدى مختلف الأفراد والجهات. وأكد المتحدثون، الدور الكبير للشركات والقطاع الخاص في الاستدامة والنمو، من خلال تبني مبادرات المسؤولية المجتمعية. كما أكدوا أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة في المسؤولية المجتمعية، لتحقيق الاستدامة والنمو.

وأشادت الجلسات، بزيادة الوعي عند فئة كبيرة من أفراد المجتمع، والعديد من الشركات، ليسهموا في الحد من المخاطر بشكل عام، كما أكدت الجلسات، أهمية الشفافية والإفصاح لدى الشركات، حول ما يتم تنفيذه وتبنيه من ممارسات، مع ضرورة الالتزام والامتثال للمعايير الدولية، وتكيفها مع المعايير المجتمعية.

وفي ختام التوصيات، أكد المتحدثون، نجاح قمة عجمان للمسؤولية المجتمعية في نسختها الأولى، وضرورة إقامتها مستقبلاً، بما يخدم المجال، ويحفز القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع على الانخراط في هذا المجال، ليكون نمطاً تطوعياً نابعاً من أهمية دوره ونتائجه المباشرة على الاستدامة وسعادة ورفاهية الفرد والمجتمع، معتبرين أن القمة كانت بمثابة جلسات للعصف الذهني، للخروج بمبادرات ومشاريع محلية رائدة.