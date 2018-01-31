"دبي للسياحة" تطلق جولتين رقميتين بعدّة لغات للإرشاد السياحي

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) جولتين رقميتين بعدّة لغات للإرشاد السياحي، لمساعدة زوّار الإمارة على استكشاف أبرز المواقع التاريخية والسياحية والثقافية. وتتوفر الجولتان مجاناً على كل من التطبيقين الرقميين "ڤويس ماب"، و"بوكيت جايد".

وتعتمد الجولتان "لحظات على المترو" ‘Metro Moments’ و"جولة الفهيدي" ‘Al Fahidi Architecture Tour’ على الصيغة الصوتية لإرشاد الزائر خلال تجوّله في المواقع السياحية والتاريخية في دبي. ويدعم كلا التطبيقين تقنية تحديد المواقع الجغرافية "جي بي إس"، حيث يقوم التطبيق بإرشاد الزائر في الوقت الحقيقي، والانتقال به من نقطة إلى أخرى، بناء على حركته وتقدمه في الجولة.

ويتوفر الإرشاد الصوتي باللغات التالية: الإنجليزية والألمانية والصينية، كما تتوفر خرائط شاملة، وتأتي الإرشادات أيضاً على هيئة نصوص مكتوبة. وستقوم الدائرة في المستقبل بتطوير جولات بلغات أخرى بناءً على احتياجات السوق.

وكانت "دبي للسياحة" قد تعاونت مع اثنين من مزوّدي التطبيقات السياحية لتطوير الجولتين، حيث يمكن إيجاد جولة "لحظات على المترو" على “Voice Map”، بحيث تقدّم معلومات ذات أهمية لم يكن يفكر بها عن دبي، ومواقع الجذب السياحية التي توجد على جانبي مسار مترو دبي في الاتجاهين، بداية من مبنى مطار دبي الدولي(3) وحتى محطة دبي مول. بينما يمكن إيجاد "جولة الفهيدي"على تطبيق "Pocket Guide"، وهو تطبيق قادر على القيام بمهام المرشد السياحي البشري، بحيث يقدم مساعدته للزوار خلال جولاتهم السياحية في المدن حول العالم.

ويوفر المرشد الصوتي معلومات قيّمة حول الغنى التاريخي والتراثي الذي تزخر به منطقة الفهيدي كجزء من منطقة دبي التاريخية، فيما يمكن تنزيل الجولتين مجاناً مقدماً، لمساعدة المستخدمين على تجنّب احتساب رسوم الاتصالات.

وصرّح يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لإدارة التطوير والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري، قائلاً: "تستمر دبي للسياحة في البحث عن الوسائل التي تضمن توفير كافة عوامل الترحيب بالزوّار من جميع أرجاء العالم بما يعزّز من تجربتهم في المدينة، عملاً برغبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مشاركة زوّار دبي قصص نجاحها وتاريخها الثري. إنّ هذين التطبيقين سوف يساعدان المستخدمين على التعرف إلى ما تزخّر به دبي من مقوّمات سياحية وتاريخية وثقافية. كما نعمل حالياً على تطوير تطبيقات وخدمات تمكّنهم من استكشاف المدينة من خلال منصّات ذكيّة وسهلة الاستخدام".

وبالإضافة إلى ما تقدّمه من زخم معلوماتي، فإنّ الإرشاد الصوتي لكل من التطبيقين الجديدين، سيساهم في مساعدة ذوي الاحتياجات البصرية الخاصة على الاستمتاع بأقصى قدر ممكن من وقتهم في المدينة، كما يجسد إطلاق التطبيقين، التزام دبي للسياحة تجاه مبادرة "أصحاب الهمم"، وبما يتناغم مع هوية دبي التي ترحّب بالجميع من كافة الفئات. كما يأتي إطلاق التطبيقين بالتزامن مع مبادرة "المدينة الذكية"، التي تهدف إلى إثراء تجارب الزوّار والمقيمين في دبي من خلال توفير خدمات رقمية مبتكرة.