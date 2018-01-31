الاتحاد للطيران تقدّم أسعاراً خاصة للسفر إلى دبلن

تُقدّم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أسعاراً خاصة لرحلاتها المتجهة بين أبوظبي ودبلن وذلك احتفالاً بقرار إعفاء المواطنين الإماراتيين من تأشيرة الدخول المسبقة لدى السفر إلى إيرلندا.

يبدأ العمل بقرار الإعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول اعتبارًا من اليوم، الأربعاء الموافق 31 يناير.

وتبدأ العروض الخاصة على أسعار التذاكر والتي تستمر لغاية 30 نوفمبر، من 2,890 درهمًا إماراتيًا للدرجة السياحية، و15,220 درهمًا لدرجة رجال الأعمال.

وفي هذا الشأن أفاد محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، قائلاً: "يعتبر التغيير على صعيد متطلبات تأشيرة الدخول خبرًا رائعًا بالنسبة للإماراتيين الراغبين بزيارة إيرلندا سواء بقصد العمل أو الترفيه، حيث شهدت الاتحاد للطيران ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على تلك الوجهة خلال السنوات القليلة الماضية."

وأضاف: "يسرّ الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفال بهذه المناسبة من خلال توفير عروض خاصة على أسعار التذاكر للمسافرين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونأمل من خلال ذلك تشجيع المزيد من المواطنين الإماراتيين لزيارة إيرلندا "جزيرة الزمرد"."

وتواصل الاتحاد للطيران العمل بشكل وثيق مع شريكتها، هيئة السياحة الإيرلندية، خلال الأشهر المقبلة للترويج للتغيير الجديد على متطلبات تأشيرة الدخول، فضلاً عن تنظيم حملات خاصة تسلط الضوء على إيرلندا بصفتها وجهة سياحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران تُسيّر رحلتين في اليوم مع العودة بين أبوظبي ودبلن، تخدمها طائرة إيرباص A330-200 المرتبة وفق نظام الدرجتين، لتحمل 22 مقعدًا في درجة رجال الأعمال، و240 مقعدًا في الدرجة السياحية.