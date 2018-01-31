«بيزنس إنسايدر»: دبي نحو أقل انبعاث كربوني في العالم

تهدف دبي إلى أن تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة بنسبة 75% من إجمالي حاجتها بحلول عام 2050، وإذا استطاعت أن تحقق ذلك سوف تكون ذات أقل انبعاث كربوني في العالم بحلول ذلك التاريخ. وقالت صحيفة بيزنس انسايدر الأميركية إن دولة الإمارات عرف عنها طوال القرن العشرين أنها من أكبر منتجي النفط في العالم.

وبالتالي من أكبر الدول ذات الانبعاث الكربوني في العالم. غير أنها خلال العقدين الماضيين تبذل جهوداً لتقليل الاعتماد على النفط والمحروقات الحفرية والتحول إلى استغلال موارد طاقة صديقة للبيئة. وفي إطار الهدف الذي تسعى إليه دبي فإن شركة دياموند تطور المدينة المستدامة على مسافة 18 ميلاً خارج دبي مصممة لإنتاج طاقة نظيفة أكثر مما تستهلك، وتتكلف 354 مليون دولار ومن المقرر أن تنتهي 2019. وتعد تلك المدينة أول مشروع سكني ينتج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية في العالم.