«طيران الإمارات» بين أفضل 3 ناقلات في توفير «واي فاي»

توفر شركة طيران الإمارات خدمة واي فاي على متن جميع رحلاتها الطويلة من بين أفضل 3 شركات في العالم، وفق ما جاء في تقرير عن مؤسسة رووت هابي العالمية لمعلومات الطيران، ومقرها نيويورك. وقسّمت مؤسسة رووت هابي شركات الطيران التي توفر تلك الخدمة الى 3 فئات، الأساسية، والأفضل، والأفضل على الإطلاق.

والأخيرة تأتي من الموجات السريعة عن طريق الأقمار الصناعية. وتأتي شركة طيران الإمارات في هذه الفئة ضمن 3 شركات عالمية، تشمل دلتا وأميركان ايرلاينز، التي توفر الأفضل من خدمات واي فاي. وهناك 82 شركة طيران في العالم توفر خدمة واي فاي على رحلاتها وتقع في الفئات الثلاث. ومع تزايد توفر تلك الخدمة على متن رحلات الطيران أصبح احتمال توفرها في السفر الجوي 43% عالمياً (وأكثر من 80% داخل أميركا).