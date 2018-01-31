إنجازات كبيرة ونقلة نوعية لجمارك دبي في 2017

حققت «جمارك دبي» في العام 2017 إنجازات مميزة بمواكبة توجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحفيز الإبداع والابتكار والتقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في المجالات كافة عبر تعزيز الريادة العالمية للإمارات وتطبيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ المبادرات الرائدة التي أطلقها سموه وفي مقدمتها مبادرة دبي «10 إكس» ومئوية الإمارات 2071.

وقال سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن جمارك دبي أنجزت في العام 2017 تطويراً أساسياً في عملها وحققت نقلة نوعية تمكنها من تعزيز الريادة العالمية التي حققتها الإمارات في تطوير الخدمات الجمركية مما ساهم في تبوؤ الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

لافتاً إلى أن الدائرة تضع نصب أعينها ضرورة العمل على تحقيق أعلى مستويات التطوير في العام 2018 لتثبت جدارتها بهذا المركز المتفرد وقدرتها على أن تقدم للعالم نموذجاً تقتدي به الدول في تطوير العمل الجمركي كما قالت منظمة الجمارك العالمية في تقرير مهمة كولمبوس للتطوير الجمركي عبر العالم.

وذلك من خلال تعزيز الابتكارات الجمركية التي تطورها جمارك دبي وتقدمها للعالم من خلال الجمارك العالمية لتدعم التطور الاقتصادي للدول الشقيقة والصديقة.

مجالات مختلفة

من جهته قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي إن الإنجازات التي حققتها الدائرة في العام 2017 تشمل مختلف مجالات العمل الجمركي وتنوعت لتتضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين عبر تطوير واستخدام التقنيات الحديثة القادرة على اختصار الوقت والجهد لتعزيز مكاسب المتعاملين.

كما حققت الدائرة عدة إنجازات في مجال الإبداع والابتكار وتحفيز الموظفين وأثمرت جهودها في التحديث والتطوير عن دعم النمو في تجارة دبي الخارجية لتتمكن الإمارة من تحويل التحديات الناتجة عن التقلبات في الاقتصاد الدولي إلى إنجازات حقيقية تقتدي بها دول العالم كافة.

وحققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 3.5% لتصل قيمتها إلى 985 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016.

وتوزعت تجارة دبي الخارجية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى واردات بقيمة 592 مليار درهم وصادرات بقيمة 111 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 282 مليار درهم ما يعكس الأداء القوي للقطاع التجاري في دبي برغم ما يحيط به من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية السائدة في المنطقة.

معاملات وخدمات

وعززت محورية دبي التجارية والخدمات الجمركية المتطورة التي تقدمها لعملائها من زيادة عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي لتنمو بنسبة 3.4% إلى 9 ملايين معاملة خلال العام 2017 مقارنة بـ 8.7 ملايين معاملة في العام 2016.

10 جوائز

كما فازت جمارك دبي خلال العام 2017 بعشر جوائز محلية عالمية في الإبداع والابتكار، فقد عززت الدائرة موقعها التنافسي العالمي في مجال إدارة نظام الابتكار المؤسسي بحصولها من جمعية الأفكار البريطانية في العام 2017 على تصنيف سبع نجوم لأنظمة الابتكار المؤسسي لتصبح أول مؤسسة حكومية في الدولة .

وعلى مستوى العالم تحصل على تصنيف سبع نجوم، وذلك خلال تقييم جمعية الأفكار البريطانية للاعتماد البلاتيني الثامن الذي حصل عليه نظام الابتكار المؤسسي في جمارك دبي.

وفازت جمارك دبي بخمس جوائز في قمة الأفكار الأميركية من ضمنها أكبر جائزة تمنح من جمعيات الأفكار العالمية وهي فكرة العام الدولية الكبرى عن ابتكار «موظفة التفتيش الأندرويد» والتي تم تسليمها للدائرة في بداية العام الحالي في مؤتمر الأفكار الألمانية الذي عقد في مدينة فرانكفورت الألمانية.

كما حصلت الدائرة على شهادة المواصفة الأوروبية لنظام الابتكار المؤسسي 16555 كأول إدارة جمركية في العالم للعام الثاني على التوالي.

وفازت جمارك دبي أيضاً بجائزة القائد الدولي المبتكر في مؤتمر الأفكار العربية 2017 والتي حصل عليها إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين.

وتوجت الدائرة إنجازاتها بالحصول على درع ابتكار العام 2017 في مجال التسويق وتمثيل الدولة في الخارج عن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد خلال حفل التكريم الخاص بمؤتمر وجائزة أفكار الإمارات الدورة السادسة.

وأطلقت جمارك دبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الدورة العاشرة لجائزة الملكية الفكرية لطلبة المدارس والجامعات على مستوى الدولة للعام الدراسي 2017 - 2018، وقد بلغ عدد الطلبة المشاركين في الجائزة والمستفيدين من الحملات التوعوية المرافقة لها منذ إطلاقها وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2017 نحو 165 ألفاً و824 طالباً وطالبة من 172 مدرسة و30 جامعة.

ملكية فكرية

وكانت جمارك دبي قد أعلنت خلال الاحتفال السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية 2017 عن الفائزين بجائزة الملكية الفكرية للمدارس والجامعات للعام الدراسي 2016 -2017 وتم تكريمهم خلال الاحتفال.

حيث فازت جامعة الإمارات بالمركز الأول لجائزة الجامعات وجامعة الفلاح بالمركز الثاني وجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الثالث، وفي جائزة المدارس فازت مدرسة «جي إس إس برايفت» بالمركز الأول ومدرسة النوف النموذجية بالمركز الثاني مدرسة «جلف إندين هيج» بالمركز الثالث ومدرسة الخليج الهندية بفئة أفضل ابتكار أو اختراع.

ودشن أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي ومارتن ستيوارت الرئيس التنفيذي لشركة أو. اس .إن في مركز كيدزانيا بمول دبي أول لعبة إلكترونية تعليمية لحماية حقوق الملكية الفكرية «كوبي كات كومبات» تعمل على تدريب الأطفال من خلال تقنية الواقع الافتراضي على التصدي لمحاولات قرصنة الأفلام والمحتويات المرئية والرقمية.

ضبطيات

وبلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي في العام 2017 نحو 263 ضبطية وفي العام 2016 وصل إجمالي عدد ضبطيات الملكية الفكرية نحو 218 ضبطية بلغت قيمتها التقديرية 62.5 مليون درهم.

وبلغ عدد الفعاليات التوعوية التي نظمتها الدائرة لفئات المجتمع في العام 2017 نحو 70 فعالية مقارنة بـ 68 فعالية توعوية في العام 2016 شارك فيها أكثر من 30 ألف شخص.

وتنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة ودعم تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً دشنت جمارك خدمة «جواب» للذكاء الاصطناعي للتواصل مع الجمهور والمتعاملين على شبكات التواصل الاجتماعي عن طريق المحادثة الفورية «شات بوت».

وترد الخدمة الذكية الجديدة بالرد على استفسارات المتعاملين والجمهور والتواصل معهم آلياً عبر موظف افتراضي على مدار الساعة دون أي تدخل بشري من خلال حساب جمارك دبي على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر».

سعادة الشركاء

ونظمت جمارك دبي مختبر سعادة الشركاء الذي استمرت فعالياته على مدار يومين ويأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تبني مقاييس السعادة على أسس علمية متطورة لبناء مجتمع إيجابي وسعيد.

مبادرات

وأسهمت مبادرات الدائرة - التي تم ابتكارها وتطويرها داخلياً - مثل مبادرة الممر الافتراضي ومساحة العمل الذكية والمشغل الاقتصادي المعتمد ومحرك المخاطر الذكي بشكل رئيسي في ريادة دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية والتي كان آخرها احتلالها المركز الأول في مؤشر فعالية الجمارك، كما أن هذه المبادرات تصب مباشرة في دعم استضافة إكسبو 2020 وتحقيق سعادة العملاء بزيادة العائد على أعمالهم وتخفيض التكلفة عليهم.

ونجح مختبر سعادة الشركاء في عامه الأول في بلورة عدد من المبادرات ذات الأفكار المتميزة التي تعني جميعها بتحقيق سعادة الشركاء رغم اختلاف أشكالها وركز بعضها على الخدمات الجمركية فيما تناول الآخر أساليب ومنهجية العمل، حيث إن فريق القيادة العليا لجمارك دبي وجه بتطوير هذه المبادرات وتفعيلها لتعزيز سعادة المتعاملين.

وحققت جمارك دبي إنجازاً عالمياً يضاف إلى سلسلة نجاحاتها بحصولها على شهادة المواصفة العالمية لنظام مراقبة قياس سعادة العملاء ISO 10004:2012 والذي يعنى بقياس مستويات السعادة لدى العملاء، حيث تسلم الشهادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي من وفد شركة «تيوف إنترسرت» العالمية المانحة لشهادات الأيزو، علماً بأن جمارك دبي تحتل المركز الأول في مؤشر سعادة العملاء لحكومة دبي بنسبة 97 بالمئة.

ميناء راشد

وافتتح سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في شهر يونيو من العام 2017 المقر الجديد لمركز جمارك ميناء راشد والمتوافق مع نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ويتميز بخدماته الذكية الرائدة ويمثل نموذجاً للمراكز الجمركية ذات السبع نجوم والتي تحقق أعلى مستوى من السعادة للمتعاملين.

وتم تصميم المقر الجديد ليتناسب بالكامل مع أصحاب الهمم وتزويده بـ 500 موقف للسيارات وسيارات كهربائية لنقل العملاء من المواقف إلى مقر المركز، فيما جرى تخصيص ردهة لعملاء جمارك دبي المميزين لإنجاز معاملتهم فيها بسهولة وسرعة فائقة في جو من الفخامة والرفاهية.

واعتمدت جمارك دبي في مضمون مبادراتها المعنية بالمسؤولية المجتمعية على تحقيق السعادة للموظفين وتوفير البيئة الملائمة.

عام الخير

ونفذت جمارك دبي خلال العام 2017 عام الخير أكثر من 40 مبادرة خيرية تطوعية استفاد منها 30 ألف شخص على مستوى إمارة دبي ارتكزت جميعها على مستهدفات وبرامج عام الخير، وبلغ عدد الضبطيات في جمارك دبي 2130 ضبطية خلال 2017 في جميع المراكز الجمركية وشملت العديد من المخالفات كتهريب المخدرات والمواد الممنوعة والمقيدة والوثائق المزورة.

ضريبة المضافة

وفي إطار التحضير لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في الإمارات قدمت جمارك دبي للمجلس الاستشاري الذي يضم مجموعات التجارة والأعمال في دبي خلال اجتماعه الـ 21 شرحاً وافياً لقانون ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية واستضافت أعضاء من الهيئة الاتحادية للضرائب للرد على استفسارات مجموعات الأعمال وأصحاب الشركات وقبل بدء تطبيق القيمة المضافة في مطلع 2018.

إكسبو 2020

وتولي جمارك دبي أولوية استراتيجية للحدث الوطني «إكسبو 2020 دبي» عبر تخصيص مشاريع وإجراءات تخليص مميزة بالإضافة إلى إجراءات وقنوات تقديم الخدمة الحالية ونوعية الأجهزة التي تستخدم في المنافذ الجمركية وتعمل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على تحقيق استضافة نوعية في مسيرة هذا الحدث العالمي يليق بسمعة دبي خاصة والإمارات عامة في تنظيم المعارض والفعاليات الدولية الكبرى.

ويعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أحد اهم البرامج الجمركية التي تدعم استضافة إكسبو ويعمل على سهولة نفاذ البضائع إلى الأسواق بالدول التي يتم توقيع اتفاقيات تعارف متبادل معها.

سياحة وسفر

وتحرص جمارك دبي على دعم التسهيلات المقدمة لحركة السياحة والسفر في الإمارة من خلال تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتواكب بأجهزتها الذكية والمتطورة وكادرها الوظيفي المؤهل والمدرب النمو الكبير في حركة المسافرين عبر مطارات دبي ويأتي في مقدمتها مطار دبي الدولي.

تطبيقات ذكية تعزّز تميّز الدائرة

عززت الأفكار والابتكارات التي طبقتها جمارك دبي من تميز الدائرة وحصولها على أهم وأكبر الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية لتحوز خلال الفترة من 2014 إلى 2016 أكثر من 115 جائزة وزعت على نحو 35 جائزة محلية و30 جائزة إقليمية و50 جائزة عالمية.

ومن أبرز الابتكارات التي طورتها جمارك دبي نظام «مرسال 2» المنصة الذكية المتكاملة للعمليات والخدمات الجمركية ونظام «محرك المخاطر» الذي مكنها من الموافقة على 97 بالمئة من المعاملات الجمركية تلقائياً دون تدخل بشري في أقل من دقيقتين و«النظام المتطور لفحص الحاويات» القادر على فحص 150 شاحنة خلال ساعة واحدة وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ومنصة الاسترداد الذكي .

والذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي والروبوت الافتراضي، كما يدعم النظام الذكي الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي جهود الإمارة في استضافة استثنائية لمعرض إكسبو 2020 لدوره في تعزيز منظومة العمل الجمركي في إمارة دبي والدولة وتنمية وتسهيل حركة التجارة.

القيمة الذكية

وطورت جمارك دبي نظامها لتحديد القيمة الجمركية ليصبح نظاماً ذكياً بالكامل عبر «مشروع القيمة الجمركية الذكي» الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين بمواكبة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.

وتحرص جمارك دبي على تطوير عملياتها وتطبيقاتها وتحويلها إلى أنظمة ذكية بالكامل توفر للمتعاملين قيمة مضافة حقيقية لتدعم اختيارهم دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً ومقصداً لتعاملاتهم التجارية والمالية.

وعمدت الدائرة إلى تطوير مشروع «القيمة الجمركية الذكي» للوصول إلى أعلى مستويات الدقة في تحديد القيم الصحيحة لأسعار البضائع المستوردة عند تطبيق التعرفة الجمركية المستحقة عليها بالاعتماد على أحدث التطبيقات الذكية لتقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد أسعار البضائع.