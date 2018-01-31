تمديد موعد المشاركة بجوائز الأبنية الخضراء

أعلن «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» تمديد الموعد النهائي للمشاركة في جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوية للأبنية الخضراء لغاية 15 فبراير.

وستكون نسخة هذا العام الأكبر على الإطلاق من حيث عدد الفئات والشراكات الإقليمية، ما يعكس تنامي الالتزام بممارسات الأبنية المستدامة في المنطقة.

وشهدت الجوائز على مر السنوات السابقة استجابة قوية ومشاركة واسعة من كافة المعنيين بقطاع الإنشاء من كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصبح الحدث أكبر تجميع للخبراء والباحثين المهتمين بالترويج لاستدامة البيئات العمرانية. وشجع هذا الاهتمام المتزايد اللجنة المنظمة على إضافة 4 فئات جديدة متخصصة بالتصميم وعناصر البناء.

وقال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: تكريم مؤسسات المنطقة وتقدير ابتكاراتها والتزامها بأعلى معايير الاستدامة البيئية في البيئات العمرانية عنصر حيوي في الحفاظ على زخم هذا التوجه والتشجيع على تعزيز الابتكار لبناء مستقبل أكثر اخضراراً. واستقطبت جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء عدداً أكبر من المشاركات.

كما تميزت أيضاً بجودتها ومعاييرها المميزة ما يعكس بدوره جدية التوجه الحالي نحو تطبيق أفضل معايير الاستدامة في قطاع الإنشاءات. ومن هذا المنطلق، حرصنا على إضافة فئات جديدة وتعزيز التواصل والتعاون مع مجالس الأبنية الخضراء في المنطقة لتوفير منصة أكبر وأكثر فعالية لتحقيق التغييرات الإيجابية المنشودة».

وسيجري تقديم جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2017 ضمن 19 فئة، إضافة إلى جائزة الدكتور عويناتي للطالب المتميز لطالب من إحدى الجامعات في الإمارات تقديراً لعمل بحثي مبتكر حول موضوع يتعلق بالأبنية الخضراء في الشرق الأوسط التي تشمل أيضاً جائزة نقدية. وستتولى شركة «كيه بي إم جي» عملية التدقيق لضمان أعلى معايير حوكمة الشركات والشفافية ضمن كافة المراحل.

وتغطي الجوائز الأبنية الجديدة والمحدثة إضافة إلى المنتجات والخدمات الخضراء، وتشمل قائمة الفئات الـ 19 لجوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء هذا العام: جائزة المبنى الأخضر للعام، وتتضمن ست فئات فرعية- المبنى التجاري والفندق والمدرسة والمبنى السكني والمبنى العام ومبنى الرعاية الصحية؛ التصميم المستدام للعام؛ التصميم الحضري/‏‏المجتمعي للعام؛ جائزة الشركة الخضراء لإدارة المرافق للعام؛ جائزة شركة المقاولات للعام؛ جائزة شركة تطوير المباني للعام:

جائزة مواد المباني الخضراء/‏‏ المنتج الأخضر: إدارة الطاقة، جودة الهواء الداخلي إدارة المياه ومواد البناء التقليدية؛ جائزة البحث العلمي في مجال الأبنية الخضراء؛ جائزة المبنى المحدث للعام؛ وجائزة العمليات والصيانة للمباني المشيدة وجائزة أفضل مبادرة تدريب للعام.

مواعيد

مع تحديد يوم 15 فبراير، منتصف الليل بتوقيت الإمارات موعداً جديداً لتقديم المشاركات، سيتم إعلام المرشحين النهائيين في 19 أبريل. وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين خلال حفل خاص سيقام بهذه المناسبة بفندق المروج بوسط مدينة دبي في 9 مايو.