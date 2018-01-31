إنجاز 524 ألف معاملة بـ «إمباور» خلال العام الماضي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، تنامي معدلات استخدام متعامليها لخدماتها المتنوعة والوسائل الرقمية من أجل إتمام معاملاتهم.

وسجلت «إمباور» حوالي 524ألف معاملة منها 285 عبر خدماتها الإلكترونية خلال العام الماضي بالمقارنة مع 255 ألف معاملة إلكترونية في العام السابق. وتعمل «إمباور» باستمرار على تمكين متعامليها من استخدام منصتها للخدمات الإلكترونية كجزء من خدماتها الفعالة المقدمة لهم وسعيها لتعزيز الممارسات الرقمية والخضراء.

كما شهدت الخدمات لمعاملات التسجيل والمدفوعات نمواً في معدل الاستخدام، حيث قام 51 ألف عميل باستخدام خدمة الدفع والتسجيل عن طريق الهاتف المحمول (mPay)، والدفع عبر أجهزة الدفع النقدي لبنك الإمارات دبي الوطني، وعبر فروع شركة الأنصاري للصرافة. كما استقبلت مراكز خدمة العملاء التابعة لـ«إمباور» حوالي 88 ألف عميل في أفرعها الأربعة، واستجابت لحوالي 56 ألف مكالمة و45 ألف رسالة إلكترونية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: نقدر عالياً المبادرات والحملات الحكومية التي ساهمت في رفع مستوى وعي الجمهور بشأن فوائد ومزايا التبريد المركزي للمناطق، الأمر الذي أدى إلى تحقيق نمو متواصل في هذا القطاع.