«دبي الدولي» ضمن أجمل المطارات

احتل مطار دبي الدولي مكانة بارزة ضمن أجمل مطارات العالم، بحسب قائمة أعدتها صحيفة «بيزنس إنسايدر» الأميركية.

وضمّت قائمة العام الجاري 2018، إلى جانب مطار دبي الدولي، 13 مطاراً دولياً، تشمل مطارات أدولفو سواريز مدريد، ومطار فانكوفر الدولي، ومطار تشانغي في سنغافورة، ومطار كوالالمبور الدولي، ومطار ميونيخ الدولي. وتضم القائمة 14 مطاراً دولياً، منها مطار هونغ كونغ الدولي، ومطار بكين الدولي، ومطار المنارة الدولي في مراكش، ومطار أنشيون الدولي، ومطار هانيدا الدولي، وأضيف إليها لأول مرة مطار حيدر علييف الدولي.