تلقى«البيان الاقتصادي» التساؤل الثاني من أحد القراء ...ما هو الفرق بين "القيمة المضافة" وضريبة المبيعات؟

أفادت «الاتحادية للضرائب»، إن ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك، كضريبة القيمة المضافة، قد لا يكون الفرق بينهما واضحاً بالنسبة لغير أصحاب الإختصاص إلا أن بعض الفروقات الأساسية قد تساعد للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب.

وفي العديد من الدول يتم فرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط. كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط ما يتناقض مع طريقة عمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي. أبوظبي - رامي سميح

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