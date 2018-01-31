المزروعي: خفض «أدنوك» للإمدادات يتوافق مع إعلان «أوبك»

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن خفض شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إمدادات خام مربان بواقع 25% في مارس 2018 يتوافق مع التزام الإمارات بإعلان التعاون بين «أوبك» والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة الساري حتى ديسمبر 2018.

وكانت مصادر في «أدنوك» قد أكدت أن الشركة أبلغت عملاءها المرتبطين بعقود للحصول على إمدادات خام مربان بأن الشركة ستخفض الإمدادات بواقع 25% في مارس 2018.

وأكدت الإمارات التزامها بخفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 139 ألف برميل يومياً بموجب إعلان التعاون بين «أوبك» والدول المنتجة للنفطغير الأعضاء في «أوبك».

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، رئيس مؤتمر منظمة أوبك لعام 2018، في وقت سابق، خلال منتدى جلف إنتليجينس للطاقة في الإمارات، أن «أوبك» وشركاءها من الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة حققت مجتمعةً معدل 107% من الامتثال لنسبة خفض الإنتاج المتفق عليها في العام الأول من الاتفاق، ووصلت إلى 129% في ديسمبر 2017.

وأشارت مصادر في القطاع أن جهود منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك أسفرت عن معدلات إيجابية لخفض مخزونات النفط، وأن السوق بدأت تستعيد توازنها، ومع ذلك فقد أفادت مصادر أنه ما زال هناك أكثر من 100 مليون برميل في المخزونات التي ينبغي التخلص منها.