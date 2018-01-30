محافظ البنك المركزي: ربط الدرهم بالدولار عزز الثقة في الاقتصاد الوطني

أكد محافظ البنك المركزي أن ربط الدرهم بالدولار عزز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 4% في 2016.

وذلك رغم ارتفاع معدل سعر صرف الدرهم مقابل العملات الرئيسية للشركاء التجاريين غير المتعاملين بالدولار بنسبة 0.3%، متوقعا ارتفاع هذه الصادرات بنسبة 2.9% خلال 2017، وهو ما يؤكد الدعائم القوية لتنافسية صادرات الدولة.

كما أكد ارتفاع اجمالي الاصول لدى المصرف المركزي خلال 2017 بنسبة 11.5%، حيث بلغ 406 مليار درهم نتيجة الارتفاع الحاصل في جانب الخصوم، بما في ذلك ارتفاع الحسابات الجارية وودائع البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 3.2 لتبلغ 159.8 مليار درهم، وارتفاع استثمارات البنوك لدى الايداع التي يصدرها المصرف المركزي بنسبة 25% لتبلغ 135.1 مليار درهم.