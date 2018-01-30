40.1 الف قرض مصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 93.1 مليار درهم

أكد محافظ البنك المركزي في عرض أهم مؤشرات الاقتصاد الوطني ودور المصرف المركزي في دعم الاهداف الاقتصادية للدولة، أنه بلغ عدد القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف الاخير لمجلس الوزراء في سبتمبر الماضي حوالي 40.8 الفا بمقدار 93.1 مليار درهم، أي 6% من اجمالي الائتمان المحلي. ويعمل المصرف المركزي حاليا بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجين على تطوير وبناء القدرات للتقليل من مخاطر الاقراض لهذا القطاع.

وأشار الى انه حسب تقديرات المصرف المركزي هناك توقعات بتعافي القطاع غير النفطي (81% من الاجمالي) في سنة 2017 وتحقيق نسبة نمو 3%.

وأكد أن القطاع المصرفي ساهم في نمو الانشطة الغير نفطية نتيجة الملاءة المرتفعة لرأس المال والزيادة المستمرة للودائع التي بلغت على اساس سنوي 7.8% في نوفمبر الماضي، مما يعني أن القطاع المصرفي سوف يكون قادرا على مواكبة تعافي الاقتصاد الوطني حيث يحصل القطاع الخاص على حوالي 74% من الائتمان المحلي، مشيرا إلى ان المؤشرات الحالية على سلامة القطاع المالي فنسبة الاقراض الى المصادر المستقرة للبنوك هي بحدود 84.8%.